Pierwsze próbki pobrane. Nowe informacje ws. awarii wodociągowej w Otwocku i Karczewie Adrian Pieczka 03.04.2025 09:49 Nowe informacje w sprawie awarii wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Pobrano już pierwsze próbki wody do badań. Ich wyniki mogą być nawet jutro. Wtedy okaże się, czy woda jest zdatna do celów sanitarnych.

Pierwsze próbki pobrane. Nowe informacje ws. awarii wodociągowej w Otwocku i Karczewie (autor: UM Otwock)

Najnowsze informacje w związku z awarią sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Podczas czwartkowej konferencji prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że tego dnia przed godz. 8 zostały pobrane próby wody do badań.

- W ciągu najbliższych 24 bądź 48 godzin, to zależy od metody badania, będzie przekazana informacja o możliwości użycia wody do celów sanitarnych. Więc piątek bądź sobota będą tym terminem, kiedy przekażemy Państwu informację, czy woda już dostarczana do mieszkańców może być wykorzystywana na cele sanitarne - powiedział Margielski.







Dalej będzie prowadzona dezynfekcja miejskiej sieci, a w poniedziałek odbędą się kolejne badania. Miasto szacuje, że w pełni zdatna woda może wrócić w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu.

2 kwietnia po godzinie 19.00 Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaczęło puszczać surową wodę (nieuzdatnioną) do miejskiej sieci wodociągowej. Jest ona o niskim ciśnieniu i nadal nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Może być jedynie używana do spłukiwania toalet.

Co ze szkołami?

Miejskie szkoły podstawowe i przedszkola oraz żłobek miejski są zaopatrzone w wodę do picia. W czwartek 3 kwietnia i w piątek 4 kwietnia zajęcia w tych placówkach odbywają się planowo. Za pośrednictwem Oświaty Miejskiej informacje zostały przekazane do szkół i przedszkoli, które powiadomiły rodziców.

W placówkach oświatowych, które podlegają pod Powiat Otwocki sytuacja jest też opanowana. – W związku z informacją od OPWiK, że w sieci budynków szkół ponadpodstawowych będzie dostępna woda do celów gospodarczych, nie planujemy odwoływać zajęć. Zapewniliśmy w każdej szkole środki do dezynfekcji oraz wodę do celów spożywczych i sanitarnych – informuje starosta otwocki Tomasz Laskus.

Szpitale, domy opieki i pomocy społecznej na terenie Otwocka są na bieżąco zaopatrywane w wodę do picia.

Punkty z wodą butelkowaną

Wodę butelkowaną mieszkańcy mogą odbierać od godziny 7.00 do godziny 20.00 z punktu na terenie Urzędu Miasta Otwocka. W czwartek 3 kwietnia zostaną uruchomione dwa dodatkowe punkty dystrybucji – na terenie parafii pw. Zesłaniem Ducha Świętego przy ul. Żeromskiego i przy sklepie Stokrotka na rogu ul. Żeromskiego i ul. Reymonta.

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa higienicznego zostało rozstawianych około 100 toalet przenośnych typu TOI TOI przy punktach, gdzie stoją beczkowozy.

Żołnierze w Otwocku

W środę po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że Wojska Obrony Terytorialnej są obecne na miejscu i pomagają przy dystrybucji wody pitnej. Napisał, że „żołnierze wspierają m.in. szpital powiatowy; Wojsko Polskie udostępnia także cysterny do przewozu wody pitnej”.

„Jeśli będzie taka potrzeba, zwiększony zostanie zakres naszego zaangażowania i liczba żołnierzy” — podkreślił. Podziękował im także za „gotowość i natychmiastowe wsparcie mieszkańców Otwocka”.

W Otwocku nastąpiła duża awaria wodociągów, @terytorialsi są na miejscu i pomagają przy dystrybucji wody pitnej, żołnierze wspierają m. in. szpital powiatowy. #WojskoPolskie udostępnia także cysterny do przewozu wody pitnej. Jeśli będzie taka potrzeba zwiększony zostanie zakres… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 2, 2025

Rezerwy RARS uruchomione

Z kolei w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapewni mieszkańcom łącznie 45 tys. litrów wody pitnej oraz środki dezynfekujące. Woda butelkowana będzie dystrybuowana przy Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. „W czwartek i piątek zostaną rozdysponowane kolejne dostawy wody butelkowanej” — dodało.

W środę rzeczniczka wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek poinformowała w audycji „Południe RDC”, że do Otwocka i Karczewa jadą dwa tiry z wodą pitną z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

— Wojewoda wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Wody Butelkowanej i dzisiaj będą na miejsce wysłane dwa tiry wody butelkowanej, to jest włącznie 45 tysięcy litrów wody pitnej — poinformowała w środę Bachanek.

Bachanek zaznaczyła, że w najbliższych dniach kolejne tiry z wodą będą przyjeżdżać z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chęć udzielenia pomocy deklaruje WOT.

— Już został skierowany wniosek o wsparcie żołnierzy WOT-u. Między innymi wystąpił oto starosta powiatowy. Chodzi o wsparcie żołnierzy w roznoszeniu, w rozdzielaniu wody w Powiatowym Centrum Zdrowia, czyli w szpitalu w Otwocku na oddziały — dodała w środę Bachanek.

MSWiA poinformowała, że w powiecie otwockim zadysponowano łącznie 18 beczkowozów z czystą wodą dla mieszkańców, z czego 12 wyjechało do Otwocka, 3 do Karczewa.

„Ponadto, do Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku wysłano 3 cysterny z wodą – dwa z Państwowej Straży Pożarnej i jedna z MPWiK w Warszawie. Sytuacja tej placówki medycznej jest szczególna, ponieważ nie ma ona własnego ujęcia wody. Ustalane są jej ewentualne dalsze potrzeby” — podało MSWiA.

Resort zaznaczył, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej wypompowują zanieczyszczoną wodę na terenie wodociągów i szpitala powiatowego oraz pomagają w przewozie i dystrybucji wody pitnej. „W działaniach bierze udział 7 zastępów OSP oraz 5 zastępów PSP” — podało MSWiA.

🔷 Wojewoda mazowiecki @M_Frankowski, funkcjonariusze @KGPSP oraz @RARS_GOV_PL niezwłocznie podjęli działania w celu ograniczenia skutków awarii wodociągów w Otwocku i Karczewie. Priorytetem jest zapewnienie czystej wody dla mieszkańców, zabezpieczenie działania szpitali, a… pic.twitter.com/YRAVqsWQqH — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) April 2, 2025

Nawet sześć dni utrudnień

Trzy najbliższe doby będą najważniejsze — mówił w kontekście awarii wodociągowej w Otwocku wojewoda mazowiecki. Odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w mazowieckim urzędzie wojewódzkim. Mariusz Frankowski podsumował dotychczasowe ustalenia.

— Wodociągi około godziny 19.00 planują uruchomienie ponowne stacji. Natomiast dopiero po uruchomieniu i sprawdzeniu będzie można przekazać próbki do laboratoriów do sprawdzenia przez inspektorat sanitarny i to zajmie około 48 do 72 godzin — wskazał wojewoda.

Wojewoda dodał też, że pełne przywrócenie sprawności sieci może potrwać nawet 6 dni, w zależności od wyników próbek.

Awaria objęła w sumie ok. 50 tys. mieszkańców Otwocka i Karczewa. Problem ma między innymi szpital powiatowy w Otwocku, który musiał wstrzymać zabiegi i przyjęcia.

🚨 #Awaria sieci wodociągowej w Otwocku!



5⃣0⃣ tys. osób nie ma dostępu do wody pitnej. Skierowano beczkowozy oraz cysterny z wodą.#Wojewoda @M_Frankowski: Sytuacja jest poważna. Proszę o śledzenie komunikatów #RCB, władz lokalnych oraz współpracę ze służbami.#Otwock #Karczew pic.twitter.com/MqD7WmoGlu — Mazowiecki Urząd Wojewódzki (@MUW_RP) April 2, 2025

Gdzie znaleźć beczkowozy?

Na terenie Otwocka porozstawiane są beczkowozy, skąd mieszkańcy mogą pobrać wodę użytkową, która nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Punkty lokalizacji beczkowozów z wodą zdatną do picia i toalet przenośnych na terenie miasta:

ul. Ślusarskiego przy Miejskiej Hali Sportowej

parking przy Scenie Centrum ul. Andriollego/ul. Powstańców Warszawy

Parking przy sklepie Biedronka ul. Batorego

Kościół św. Wincentego à Paulo Diecezja Warszawsko-praska

ul. Kościelna róg ul. Kopernika

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu ul. Armii Krajowej 4

Parking przy Klubie SMOK ul. Warszawska 11/13

Kościół Parafia Rzymskokatolicka M. B. Królowej Polski ul. Czerska 1

Parking Kościół pw. Miłosierdzia Bożego ul. Danuty

Morskie Oko – parking ul. Kuklińskiego/Generalska

Klub Mlądz ul. Majowa

Wólka Mlądzka ul. Nadrzeczna róg ul. Wypoczynkowej (przy kapliczce)

Jabłonna OSP ul. Narutowicza

Soplicowa ul. Narutowicza róg ul. Poniatowskiego

Róg ulic: Majowa, Słowicza i Otwocka

Osiedle Kraszewskiego ul. Słoneczna róg ul. Kraszewskiego

Karczew, parafia Rzymskokatolicka Św. Wita w Karczewie ul. Stare Miasto

ul. Bema zajezdnia autobusowa Karczew

Awaria w Otwocku i Karczewie

W środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało, że woda w Otwocku i w Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych. Prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

„Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę” — powiedział.

Zaznaczył, że konieczna było zamknięcie stacji uzdatniania wody na wyłączeniu magistrali zasilającej Otwock i Karczew.

