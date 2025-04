Woda w Otwocku zdatna do picia bez ograniczeń. Jest najnowszy komunikat sanepidu RDC 17.04.2025 11:17 Woda z wodociągu publicznego w Otwocku może być wykorzystywana bez ograniczeń do spożycia przez ludzi. Taką decyzję podjął powiatowy inspektor sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badań. Woda w Otwocku i Karczewie była niezdatna do picia przez mniej więcej tydzień przez awarię wodociągową. Później była zdatna tylko warunkowo.

Awaria wodociągowa w Otwocku (autor: RDC)

Woda w Otwocku bez ograniczeń może już być wykorzystywana do picia – poinformował o tym w czwartek Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku.

„Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 14.04.2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Otwocku w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” – przekazał w komunikacie sanepid.

Podkreślił, że woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do spożycia przez ludzi.

Awaria wodociągowa – szczegóły

Do awarii sieci wodociągowej doszło na początku kwietnia. O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W piątek 4 kwietnia wszczęte zostało śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn awarii.

W poniedziałek 7 kwietnia szpital w Otwocku wznowił pełną działalność po tym, jak przez kilka dni pracował w ograniczonym trybie przez awarię miejskiej sieci wodociągowej. Placówka znalazła alternatywne źródło zasilania w wodę – podłączona została cysterna.

7 kwietnia prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że woda w wodociągu jest zdatna do spożycia warunkowo. Zaapelował wtedy, by ograniczyć do minimum korzystanie z urządzeń takich jak pralka czy zmywarka.

Czytaj też: Wielkanoc 2025. Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie wchodzą w życie