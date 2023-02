Od marca więcej połączeń autobusowych w powiecie otwockim [ANKIETA] Adam Abramiuk 28.02.2023 06:26 Już od jutra lepsza komunikacja w powiecie otwockim – uruchomione zostaną cztery nowe linie, które dowiozą mieszkańców kilku gmin do Otwocka. To odpowiedź na problem wykluczenia komunikacyjnego, który pojawił się m.in. w Karczewie po tym, jak prywatny przewoźnik MiniBus zlikwidował połączenia.

Koniec z wykluczeniem komunikacyjnym pod Warszawą? (autor: RDC)

– To są linie, które będą obejmowały obszar północnej i południowej części gminy Wiązowna. Dwie linie będą docelowo dowoziły pasażerów do centrum gminy. Kolejne dwie linie, od Otwocka Małego do granic powiatu, a czwarta linia O1 to uzupełnienie brakujących godzin popołudniowych i wieczornych dla mieszkańców Osiecka i Sobień – mówi wicestarosta otwocki Paweł Zawada.

Mieszkańcy np. Karczewa przyznają, że do tej pory mieli bardzo utrudnione połączenia chociażby do Warszawy.

Powołany na początku roku Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” otrzymał na nowe linie ponad 825 tys. zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Łączna długość nowych linii wyniesie blisko 96 km. Szczegółowe rozkłady na stronie powiatu otwockiego.

Krok 1 z 4 NASTĘPNY KROK Czy podwarszawskie miejscowości są wykluczone komunikacyjnie? TAK NIE

Czytaj też: Darmowa komunikacja w Otwocku. Znamy szczegóły