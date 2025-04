Seria podpaleń w Stoku Lackim pod Siedlcami. Mamy komentarz poszkodowanej mieszkanki Olga Kwaśniewska 02.04.2025 21:01 W Stoku Lackim pod Siedlcami doszło do serii podpaleń. Przez trzy miesiące na ul. Wrzosowej w rejonie szkoły strażacy interweniowali sześciokrotnie. Straty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja, która zabezpieczyła zdjęcia z monitoringu. Poszkodowani mieszkańcy również szukają sprawcy. — Nie zależy mu na tym co się pali, ma się po prostu palić — stwierdziła poszkodowana Katarzyna Matłacz.

Seria pożarów w Stoku Lackim (autor: OSP Błogoszcz/FB)

Płonął już drewniany dom, stodoła, drewutnia, a także sterta drewna i śmieci. Podpalacz grasuje w rejonie szkoły w Stoku Lackim. Na ulicy Wrzosowej od końca ubiegłego roku strażacy interweniowali już sześć razy.

Jak poinformowała Polskie Radio RDC poszkodowana mieszkanka Katarzyna Matłacz, wizerunek nieznanego mężczyzny nagrał monitoring.

— Taki bardzo powierzchowny, dlatego że ciężko jest rozpoznać, gdy nie widać twarzy. Nie mamy pojęcia kto to i z jakich przyczyn. Teraz już jest „na grubo”, bo przejęła to wyższa instancja policji. To jest takie szukanie igły w stogu siana — powiedziała Matłacz.

Ataki podpalacza powtarzają się regularnie.

— On to być może robi w nocy. Bardziej na zniszczenie, nie na szkodę, bo tam nikt nie mieszka. To jest taka ewidentna zemsta za coś. Nie wiemy, dlatego że ojciec z nikim nie ma zatargów, żadnych długów nie mamy — dodała Matłacz.

Poszkodowana opowiedziała w rozmowie z Polskim Radiem RDC, co rodzina straciła już w pożarach.

— Domek letniskowy, stodoła, drewutnia. No i podpalił już dwie rzeczy takie bezsensowne. Kupka śmieci po rozbiórce i kibelek drewniany, który też już był po rozbiórce, więc po prostu nie zależy mu na tym co się pali, ma się po prostu palić — stwierdziła Matłacz.

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Ewelina Radomyska poinformowała, że sprawą zajmują się funkcjonariusze.

— Policjanci ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami lub posiadają istotne informacje na temat tego zdarzenia o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach — przekazała Radomyska.

Poszkodowani mieszkańcy na własną rękę szukają także sprawcy — w mediach społecznościowych udostępnili zdjęcia z monitoringu, gdzie udało się zarejestrować sylwetkę podejrzanego mężczyzny. Straty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

