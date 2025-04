Otwock i Karczew bez dostępu do wody. W związku z awarią uruchomiono rezerwy RARS RDC 02.04.2025 18:37 Dwa tiry z wodą pitną dla Otwocka i Karczewa jadą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych — powiedziała w Polskim Radiu RDC Joanna Bachanek, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Na miejscu doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. Z wody nie może korzystać około 50 tys. mieszkańców. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podstawiło beczkowozy w 17 lokalizacjach. Rozdawana jest też woda butelkowana.

Awaria w Otwocku (autor: Otwock/FB)

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Joanna Bachanek poinformowała w audycji „Południe RDC”, że do Otwocka i Karczewa jadą dwa tiry z wodą pitną z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jak zaznaczyła, służby pomagają mieszkańcom od rana, z MPWiK w Warszawie skierowano 13 beczkowozów.

— Wojewoda wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Wody Butelkowanej i dzisiaj będą na miejsce wysłane dwa tiry wody butelkowanej, to jest włącznie 45 tysięcy litrów wody pitnej — poinformowała Bachanek.

W najbliższych dniach kolejne tiry z wodą będą przyjeżdżać z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chęć udzielenia pomocy deklaruje WOT.

— Już został skierowany wniosek o wsparcie żołnierzy WOT-u. Między innymi wystąpił oto starosta powiatowy. Chodzi o wsparcie żołnierzy w roznoszeniu, w rozdzielaniu wody w Powiatowym Centrum Zdrowia, czyli w szpitalu w Otwocku na oddziały — dodała.

Wsparcie deklaruje Straż Pożarna i Policja.

Licealiści z Otwocka wrócą do szkół?

Licealiści z Otwocka powinni jutro wrócić do nauki. Wszystko zależy od ponownego uruchomienia stacji uzdatniania wody.

Wyłączenie wodociągów także dotknęło miejscowe szkoły. Dziś uczniowie liceów mają wolne od nauki — szkoły są zamknięte, bo tam też nie ma dostępu do bieżącej wody. Zajęcia normalnie odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Jak informował prezydent miasta Jarosław Margielski, do jutra trzy licea mają zostać zaopatrzone awaryjnie w wodę pitną. Ma zostać również uruchomiona wyłączona magistrala, która zapewni wodę do toalet.

— Woda, która będzie możliwa do wykorzystania na cele gospodarcze. Zapewnienie do tych placówek dostaw wody pitnej nie będzie stanowiło problemów. Jeżeli dzisiaj uda się napełnić sieć wodociągową wodą surową, nie jest zagrożone funkcjonowanie placówek — przekazał Margielski.

Prezydent zaznaczył, że przywrócenie dziś wody w miejskiej sieci nie będzie oznaczało jej oczyszczenia. Na to mieszkańcy będą musieli poczekać kilka dni, dopiero gdy jej stan potwierdzą testy.

Nawet sześć dni utrudnień

Trzy najbliższe doby będą najważniejsze — mówił w kontekście awarii wodociągowej w Otwocku wojewoda mazowiecki. Odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w mazowieckim urzędzie wojewódzkim. Mariusz Frankowski podsumował dotychczasowe ustalenia.

— Wodociągi około godziny 19.00 planują uruchomienie ponowne stacji. Natomiast dopiero po uruchomieniu i sprawdzeniu będzie można przekazać próbki do laboratoriów do sprawdzenia przez inspektorat sanitarny i to zajmie około 48 do 72 godzin — wskazał wojewoda.

Wojewoda dodał też, że pełne przywrócenie sprawności sieci może potrwać nawet 6 dni, w zależności od wyników próbek.

Awaria objęła w sumie ok. 50 tys. mieszkańców Otwocka i Karczewa. Problem ma między innymi szpital powiatowy w Otwocku, który musiał wstrzymać zabiegi i przyjęcia.

Sprawą awarii zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. — W ramach tych czynności prokurator przeprowadził oględziny na terenie otwockiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji — powiedział nam prokurator Norbert Woliński.

