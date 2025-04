„Mimo niespiesznej formuły dużo się tam dzieje”. Twórcy o filmie „Skrzyżowanie” z Janem Englertem Cyryl Skiba 03.04.2025 07:43 Choć formuła jest niespieszna, to mogę zapewnić, że dzieje się - tak o filmie „Skrzyżowanie” mówiła w Polskim Radiu RDC jego reżyserka Dominika Montean-Pańków. Główną rolę w fabularnym debiucie tej nagradzanej dokumentalistki gra Jan Englert, partneruje mu między innymi Michał Czernecki. Film można oglądać już w kinach.

Od piątku, 28 marca, w kinach oglądać można film „Skrzyżowanie” Dominiki Montean-Pańków. Główną rolę w fabularnym debiucie tej nagradzanej dokumentalistki gra Jan Englert. Reżyserka wraz z aktorem Michałem Czerneckim mówili w Polskim Radiu RDC o ogromnym napięciu, które powstało na ekranie.

„Skrzyżowanie” to historia 82-letniego emerytowanego lekarza Tadeusza, granego przez Englerta, który bierze udział w wypadku. W wyniku zdarzenia ginie 24-letni kierowca motocykla. Tragiczne wydarzenie burzy dotychczasowe życie Tadeusza. Wypadek odsłania dawne rysy i pęknięcia w małżeństwie i rodzinie.

Reżyserka Dominika Montean-Pańków podkreślała w RDC, że choć film ma swoje powolne tempo, to dużo się w nim dzieje.

- Thriller moralnego niepokoju, bo tam jednak mimo wszystko dużo się dzieje. Widzowie przychodzą i mówią do mnie, że oglądali ten film z każdym mięśniem napiętym, czekając co będzie dalej, co on zrobi, jak to się zakończy. Więc tam napięcie jest, a oczywiście formuła jaką przygotowałam jest faktycznie niespieszna. No ale taki styl sobie wypracowaliśmy razem z operatorem, że jest to tak opowiadane. Ale mogę Państwa zapewnić, że dzieje się - wskazała.



„Te pauzy są ciężkie od znaczeń”

Michał Czarnecki gra w filmie postać Marka, syna Tadeusza (Jan Englert).

- Ta nieśpieszność, między tymi mężczyznami jest jakiś rodzaj cały czas jakiegoś napięcia i te pauzy są ciężkie po prostu od znaczeń, że tam coś chce się wydarzyć, cały czas któryś z nich, no z reguły Marek, chciałby to przyspieszyć, chciałby wypowiedzieć, ale się nie da. Po prostu jest taki rodzaj grawitacji tej figury ojca, tego ciężaru, tajemnicy, którą się ciągnie za sobą - mówił aktor w Polskim Radiu RDC.





W obsadzie, poza Janem Englertem i Anną Romantowską, znaleźli się też m.in. Aleksandra Popławska, Martyna Byczkowska, Maria Kowalska, Filip Gurłacz i Marek Kalita.

Film „Skrzyżowanie” otrzymał Nagrodę Młodego Jury FIPRESCI dla najlepszego debiutu z Europy Wschodniej na 40. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Scenariusz „Skrzyżowania” został uhonorowany Nagrodą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w konkursie Script Pro za „nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju”.

