Przyjeżdżają z całego świata, by odwiedzić Paryż podczas IO. Kibice: jest świetnie Miłosz Kuter 08.08.2024 21:51 — Jest naprawdę fantastycznie, ludzie w Paryżu są bardzo przyjaźni — powiedział Martin z Niderlandów.

7 Igrzyska Olimpijskie w Paryżu (autor: RDC)

Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu reprezentowanych jest łącznie 206 narodowych drużyn olimpijskich, w tym 54 z Afryki, 48 z Europy, 44 z Azji, 41 z obu Ameryk, 17 z Oceanii. Są także indywidualni sportowcy neutralni i olimpijska reprezentacja uchodźców.

Część kibiców przyjeżdża na całe igrzyska olimpijskie, inni tylko na poszczególne wydarzenia, by podziwiać konkretnych zawodników.

Z fanami sportu w Paryżu rozmawiał nasz dziennikarz Miłosz Kuter

Spokoju na ulicach pilnuje około 85 tysięcy żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy żandarmerii i straży miejskiej.

Na każdym rogu, a także blisko przystanków metra czy autobusów można spotkać wolontariuszy, którzy pomogą odnaleźć drogę na konkretny obiekt sportowy i mają wskazówki jak poruszać się po Paryżu.

W igrzyska olimpijskie zaangażowanych jest blisko 45 tysięcy wolontariuszy.

