Himalaista z Radomia chce zdobyć 5. najwyższą górę świata. Relacja w RDC Przemysław Paczkowski 02.04.2025 18:06 Ekstremalna wyprawa na piątą najwyższą górę świata z Polskim Radiem RDC. Himalaista z Radomia Karol Adamski wyrusza w kolejną podróż. Tym razem chce zdobyć Makalu, a my - wirtualnie - razem z nim. Wyprawę będziecie mogli Państwo śledzić na stronie oraz w naszych mediach społecznościowych.

Himalaista z Radomia Karol Adamski wyrusza w kolejną podróż. (autor: RDC)

Po tym, jak rok temu zdobył najwyższy szczyt na ziemi - Mount Everest - teraz czas na piątą najwyższą górę świata, czyli Makalu. Do pokonania prawie 8500 metrów n.p.m. Na wyprawę wybiera się himalaista z Radomia Karol Adamski, a Polskie Radio RDC - wirtualnie - razem z nim. Wyprawę będziecie mogli Państwo śledzić na stronie oraz w naszych mediach społecznościowych.

- Zdobędziemy tę górę w naszym takim ulubionym combo, czyli bez tlenu i bez pomocy szerpów powyżej obozu bazowego. Proszę bardzo wszystkich słuchaczy, żeby trzymali kciuki bardzo mocno. Około 10 maja jest planowany atak szczytowy, więc właśnie wtedy będzie to najbardziej potrzebne - mówi Adamski.

Rok temu nie udało zdobyć się Everestu bez tlenu. Himalaista zapewnia, że tym razem będzie inaczej.

- Całe moje życie było pod górkę, jest pod górkę, więc dodawanie sobie jakiegoś smaczku, jakimś obciążeniem dodatkowym, to jest tak naprawdę coś, co się łączy z tym, co robię, ze mną samym, więc wydaje mi się, że tym razem powinno się udać - tłumaczy.

W przypadku wejścia na sam szczyt będzie to trzeci ośmiotysięcznik Adamskiego. Oprócz Mount Everest Radomianin zdobył również Manaslu.

Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wyprawy.

