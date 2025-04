Duże utrudnienia na S8 na wjeździe do Warszawy. Korek ma kilka kilometrów Adrian Pieczka 03.04.2025 09:04 Kilkukilometrowy korek na wjeździe do Warszawy do strony Janek. Na S8 w Michałowicach zderzyły się dwa samochody. Utrudnienia zaczynają się na wysokości węzła Salomea.

Duże utrudnienia na S8 na wjeździe do Warszawy. Korek ma kilka kilometrów (autor: Meditrans)

Czterokilometrowy korek na trasie S8 w okolicy podwarszawskich Michałowic. Jak informuje Piotr Owczarski z warszawskiego Meditransu, doszło tam do kolizji dwóch samochodów.

- Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i przede wszystkim o zachowanie szczególnej ostrożności. Żadna osoba w tym zdarzeniu nie została poszkodowana, to znaczy żadna nie została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - dodaje.



Utrudnienia na dojeździe do stolicy zaczynają się na wysokości węzła Salomea.

