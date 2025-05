Bezpłatne badania wzroku na Mazowszu. Akcja w Łosicach już w niedzielę Adam Abramiuk 05.05.2025 16:28 Mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z darmowych, przesiewowych badań wzroku. Akcja odbędzie się w najbliższą niedzielę w siedzibie starostwa w Łosicach. Nie jest wymagane skierowanie, a badania mają pomóc w szybkim wykrywaniu chorób oczu.

W niedzielę darmowe badania okulistyczne (autor: pexels)

Bezpłatne, przesiewowe badania wzroku dla mieszkańców Mazowsza odbędą się w najbliższą niedzielę. Tym razem samorząd województwa zaprasza do Łosic. Badania będą prowadzone w siedzibie starostwa. Nie trzeba mieć ze sobą skierowania.

– Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilnym czeka się około 33 dni, przy normalnym trybie dostanie się do okulisty, to jest 145 dni – zaprasza członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

– Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i co ważne, okularów, jeśli są one oczywiście potrzebne do wypełnienia druków. Na miejscu po podpisaniu dokumentów należy udać się do rejestracji, gdzie każda osoba otrzyma numer pacjenta, według którego będą wykonywane badania. – mówi rzeczniczka urzędu Marta Milewska.

Według badań Biostatu z 2023 ponad 45 proc. Polaków zauważyło u siebie w pogorszenie jakości wzroku. Jednymi z najczęstszych chorób oczu są: jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa i AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej.

Infolinia dla pacjenta

Z myślą o osobach zagrożonych utratą widzenia, szukających pomocy dla siebie lub bliskich została utworzona specjalna infolinia działająca w poniedziałki w godz. 16–21 i piątki w godz. 8–13. Kontakt pod numerem telefonu 602 63 44 00.

Za prowadzenie infolinii odpowiada partner projektu – Retina AMD Polska. Jest to stowarzyszenie, które od 25 lat upowszechnia wiedzę na temat schorzeń siatkówki i plamki żółtej – przyczynach chorób, ich przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji.

Tylko w latach 2020–2024 samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 32,2 mln zł na inwestycje na oddziałach okulistycznych w mazowieckich szpitalach i placówkach zdrowotnych oraz ich doposażenie.

