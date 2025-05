Zabójstwo 16-latki z Mławy. Prokuratura przekazała nowe informacje Iwona Rodziewicz-Ornoch 05.05.2025 15:52 Jutro odbędzie się sekcja zwłok 16-letniej Mai, której ciało odnaleziono w szuwarach w Mławie. W sprawie przesłuchano już kilkunastu świadków — dowiedziało się Polskie Radio RDC. Podejrzewany o zabójstwo 17-latek przebywa obecnie w Grecji. Wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania jest w toku.

Zabójstwo nastolatki z Mławy. Nowe informacje (autor: Policja Podkarpacka/zdjęcie ilustracyjne)

W Polskim Radiu RDC dotarliśmy do nowych informacji dotyczących zabójstwa 16-letniej Mai w Mławie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Bartosz Maliszewski przekazał, że w sprawie zostało przesłuchanych już kilkunastu świadków, we wtorek odbędzie się sekcja zwłok nastolatki, a policjanci przeglądają wnikliwie zgromadzony monitoring.

— Tego monitoringu jest bardzo dużo, z kilku miejsc, z kilku dni, wobec tego kilku funkcjonariuszy jest zaangażowanych w dokonywanie tych oględzin — powiedział Maliszewski.

Maliszewski zaznaczył, że postępowanie w sprawie zabójstwa 16-latki jest prowadzone bardzo wnikliwie.

— Wszystko jest badane. Wszystko jest ważne w tej sprawie, postępowanie jest prowadzone bardzo wnikliwie i szeroko. Każdy wątek jest analizowany i brany pod uwagę. Z uwagi na dobre śledztwo nie mogę udzielać innych szczegółowych informacji — zaznaczył Maliszewski.

Prokuratura nie ujawnia na przykład tego, czy głównemu podejrzanemu o zabójstwo dziewczyny, czyli Bartoszowi G. ktoś pomagał.

Sekcja zwłok 16-latki

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok 16-letniej Mai z Mławy, którą brutalnie miał zabić jej 17-letni znajomy.

Sekcja odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Biegły ma stwierdzić jakiego rodzaju i rozmiaru obrażenia znajdują się na ciele nastolatki.

— Jaka jest przyczyna śmierci? Być może uda się również odpowiedzieć na pytanie, jaki był czas tej śmierci, a także ustalenie mechanizmu zgonu. Biegły podczas sekcji zabezpieczy niezbędne preparaty do dalszych badań biologicznych, toksykologicznych i kryminalistycznych — powiedział Maliszewski.

17-letni Bartosz G., który jest głównym podejrzanym w sprawie, ma usłyszeć zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Co z ekstradycją 17-latka?

Podejrzewany 17-latek przebywa obecnie w Grecji. Pojechał tam na wycieczkę szkolną.

Wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, czyli wydanie Polsce, jest w toku. W zależności od przebiegu formalności, 17-latek najszybciej może wrócić do kraju w ciągu 10 dni. Jeśli formalności się przedłużą, to dopiero za dwa miesiące.

— W pierwszej kolejności po takim zatrzymaniu podejrzany jest doprowadzany do miejscowej prokuratury, a następnie odbywa się posiedzenie w sądzie greckim. Również na tym posiedzeniu podejrzany ma dwie możliwości. Wyraża zgodę na wydanie stronie polskiej, wówczas ta procedura jest szybka i do 10 dni sąd powinien wydać postanowienie. Natomiast jeżeli nie zgadza się na to wydanie, to wówczas na postanowienie sądu wydającego będzie przysługiwało mu zażalenie — dodaje Maliszewski.

Martwą Maję policja odnalazła w czwartek 1 maja. Jej ciało leżało w szuwarach. Zaginięcie dziewczyny rodzina zgłosiła 24 kwietnia.

