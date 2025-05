Zarząd Zieleni wybuduje park dla nurogęsi. Gdzie powstanie? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 05.05.2025 17:01 Na nieużytku przy ulicy Zaruskiego w Warszawie powstanie zakątek dla nurogęsi. Ekologiczny park przyrodniczy będzie miejscem obserwacji nurogęsi i edukacji o ściśle chronionym gatunku ptaków. — Będą tablice informacyjne, ale wszystko będzie zachowane w jak najbardziej przyrodniczej formule — mówi Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni.

Wolontariusze pomagają nurogęsiom dotrzeć do Wisły (autor: Zarząd Zieleni Warszawy/FB)

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje budowę zakątka dla nurogęsi w Porcie Czerniakowskim. Park powstanie w ramach projektu finansowanego przez budżet obywatelski.

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Kamila Nowocin zaznacza, że park powstanie z minimalną ingerencją w przyrodę i zachowaniem szacunku do zasobów naturalnych.

– Będą tablice informacyjne, ale wszystko będzie zachowane w jak najbardziej przyrodniczej formule. Nie będzie to miejsce atrakcyjne w kontekście budownictwa, a wyłącznie zaadaptowanie przyrody. Żebyśmy mogli tam wejść, zobaczyć na własne oczy tę ścieżkę nurogęsi, poczytać o nich – informuje.

Zakątek budowany jest na niewielkim terenie przy ul. Zaruskiego, gdzie kiedyś stacjonowała Straż Miejska. Wyłączony z użytku budynek trzeba było rozebrać.

Wędrówki nurogęsi przez Wisłostradę

Obecnie rodziny nurogęsi pokonują trasę z Łazienek Królewskich, Kanałem Piaseczyńskim do Portu Czerniakowskiego w Dzielnicy Wisła.

– Przeszły dotychczas trzy rodziny. Pierwsza była spektakularna, bo aż 17 piskląt. Podejrzewamy, że była to jakaś „zbiórka” od dwóch matek. W ubiegłym roku lęgów było osiem. To dużo. Nasz ornitolog mówi, że w tym roku prawdopodobnie będzie ich trochę mniej. Natomiast nie możemy tego przewidzieć. Musimy być w gotowości i obserwować – mówi Nowocin.

Wolontariusze wspierają nurogęsi

Jak co roku przemarsz ptaków monitorują wolontariusze i pracownicy Zarządu Zieleni. Do końca maja zaplanowano aż 180 patrolowanych „spacerów”.

– Co roku robimy nabory, w tym roku mamy 51 osób, w tym 14 pracowników Zarządu Zieleni. Są to osoby, które od 30 marca odbywają dyżury zaczynające się często o czwartej, piątej rano, by obserwować czy któraś matka nie wyprowadza swojego lęgu – dodaje zastępca dyrektora ZZ.

Zarząd, jak co roku, apeluje do mieszkańców Warszawy o szczególną ostrożność w przypadku napotkania nurogęsi z małymi, zachowanie spokoju, niezbliżanie się do ptaków na odległość mniejszą niż 3-4 m i niedokarmianie ich.

W Polsce nurogęś objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. W ośrodku Przystań Warszawa trwa cykl działań edukacyjnych wokół nowo powstającego Zakątka.

Czytaj też: „Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Crunchy i Kokos szukają nowego domu