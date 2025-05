Dziś RPP rozpoczyna posiedzenie w sprawie stóp procentowych RDC 05.05.2025 09:19 We wtorek Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Po „gołębich” wypowiedziach prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego ekonomiści są zgodni: stopy spadną. Byłaby to dobra wiadomość dla części kredytobiorców – im niższa stopa NBP, tym niższa rata.

Narodowy Bank Polski (autor: Andrzej Barabasz (Chepry), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. Rada utrzymuje ją na tym poziomie od października 2023 r.

Co prawda w kwietniu RPP nie zmieniła stóp procentowych, jednak na możliwość ich obniżenia w najbliższym czasie wskazał prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji po posiedzeniu Rady. Ocenił, że może to nastąpić zarówno w maju, jak i w czerwcu, i w lipcu. Podkreślił, że jego zdaniem nie powinien być to cykl obniżek, a jednorazowe dostosowanie do niższej inflacji.

– Można by powiedzieć żartobliwie, że przychodzę jako gołąb na czele innych gołębi. Rada zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie, czyli oczekuje, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych – powiedział Glapiński.

Nie wykluczył też, że jeśli powtórzą się pozytywne dane, m.in. dynamika wzrostu płac będzie wolniejsza, to złoży wniosek o obniżkę stóp procentowych. Wskazał, że w tym roku, w scenariuszu optymistycznym, mogłoby dojść do dwóch obniżek stóp, każda po 0,5 pkt proc.

Wcześniej od dłuższego czasu prezes NBP przekonywał, że m.in. z powodu podwyższonej inflacji nie ma przestrzeni do zmiany stóp procentowych. Zwracał uwagę, że w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego, szybkiego wzrostu płac i luźnej polityki fiskalnej, RPP musi prowadzić politykę pieniężną tak, aby nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Stopy procentowe w kwietniu

Na kwietniowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc., stopa lombardowa wynosi 6,25 proc. w skali rocznej. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli NBP wynosi 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli – 5,85 proc. w skali rocznej.

Ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w banku centralnym w październiku 2023 r.

Czytaj też: „Ludzie tego potrzebują”. Będą pierwsze w mieście parki kieszonkowe