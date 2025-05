Atak rosyjskich dronów w Kijowie. Co najmniej 11 osób rannych

Co najmniej 11 osób cywilnych, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w nocy z sobotę na niedzielę w rezultacie ataku rosyjskich dronów na Kijów — poinformowały władze stolicy Ukrainy. W kilku dzielnicach miasta doszło do pożarów, płonęły różnego rodzaju budynki i samochody. Niedziela 4 maja to 1065. dzień wojny w Ukrainie.