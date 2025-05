Otwarcie sezonu Dzielnicy Wisła coraz bliżej. Jak będzie wyglądało świętowanie 10-lecia? Adrian Pieczka 04.05.2025 16:36 Dzielnica Wisła hucznie będzie obchodzić swoje 10-lecie. W sobotę 10 maja zostanie otwarty kolejny sezon nad rzeką. Zapowiada się on wyjątkowo, ponieważ w programie można znaleźć grę terenową, spektakle, rejsy, warsztaty, regaty i festiwale, które zapełnią nadwiślańską przestrzeń przez całe lato.

Jubileuszowy 10. sezon w Dzielnicy Wisła (autor: S. Pulcyn/UM)

W sobotę 10 maja odbędzie się warszawska gra terenowa. W ten sposób Dzielnica Wisła otwiera kolejny sezon nad rzeką. Projekt obchodzi w tym roku 10. urodziny.

Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska zapowiada, że będzie cała „parada atrakcji”.

— Przede wszystkim gra terenowa, z której może skorzystać każdy. To pozwoli też trochę na pokazanie tego, co my nad tą Wisłą mamy. Będą koncerty na płycie Desantu i bardzo wiele dodatkowych atrakcji, w tym nagrody, między innymi oczywiście plakaty naszej Oli Jasionowskiej, ale więcej nagród dla tych, którzy wygrają grę terenową — wymienia Młochowska.

W grze terenowej będzie trzeba wykonać konkretne zadania.

— Przygotowujemy trasy dla mniej zaawansowanych, tak żeby można było odwiedzić te punkty jako rodziny z dziećmi. Robimy też trasy dla tych, którzy mają ochotę zrobić trochę więcej kilometrów i zobaczyć więcej. My pokazujemy Państwu w ten sposób co nad Wisłą mamy i z czego warto skorzystać i myślę, że gwarantujemy też dobrą zabawę — dodaje Młochowska.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy Renata Niewitecka apeluje, żeby dbać o Wisłę.

— Łącznie zorganizowaliśmy w 2024 roku 120 akcji, z czego zebraliśmy 40 ton śmieci, więc przyznacie Państwo, że to jest ogromna liczba i należy się nie nią chwalić, tylko za nią wstydzić. Upraszam wszystkich, którzy tutaj przychodzą, żeby sprzątali po sobie, a jeśli jest taka potrzeba, to również po innych — apeluje Niewitecka,

Wieczorem 10 maja odbędzie się uroczyste ogłoszenie zwycięzców, a później performatywne plenerowe spektakle w wykonaniu Teatru MAKATA.

Do gry będzie można dołączyć od 10:00 do 14:00 na płycie Desantu.

Czytaj też: „Ludzie tego potrzebują”. Będą pierwsze w mieście parki kieszonkowe