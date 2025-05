Otwarto zabytkowy dworzec kolejowy w Sierpcu. Jak się zmienił? [SPRAWDŹ] RDC 04.05.2025 13:51 Dzisiaj uroczyście otwarto wyremontowany dworzec kolejowy w Sierpcu. Budynek został w 199 roku wpisany do rejestru zabytków. Miasto wraz z partnerami przygotowało szereg atrakcji. Można np. przejechać się pociągiem za złotówkę na trasie Toruń-Sierpc.

Powstały w okresie międzywojennym budynek dworca kolejowego w Sierpcu został wyłączony z użytkowania w 2003 r. z powodu złego stanu technicznego. Ówczesny właściciel chciał go sprzedać, jednak ze względu na brak zainteresowanych zakupem, zabytkowy budynek został w 2023 roku przekazany miastu, które rozpoczęło rewitalizację budynku dworca i jego otoczenia.

Budynek został wzmocniony wraz z osuszeniem fundamentów, przeprowadzono prace rozbiórkowe i konserwatorskie, wykończeniowe, porządkowe, wzmocniono konstrukcję, pomalowano elewację, wymieniono też wyposażenia i umeblowanie, a także zagospodarowano sąsiedni teren.

Na parterze wyremontowanego dworca znajdują się pomieszczenia do obsługi pasażerów, a na drugim mieści się Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca. Docelowo do budynku przeprowadzi się miejski Urząd Stanu Cywilnego.

Przez następne kilka miesięcy dworzec będzie czynny w godzinach pracy urzędu.

Dworzec został zrewitalizowany w 95 procentach. Trzeba jeszcze wyremontować dwa pomieszczenia, w których będzie restauracja.

Otwarcie dworca w Sierpcu

Oficjalne otwarcie dworca nastąpiło 4 maja o 13:00. Wśród atrakcji, które zaplanowano są m.in. stoisko promocyjne Stacji Muzeum i Koła Gospodyń Wiejskich, wystawa fotografii, występy artystyczne, strefa dla najmłodszych, a także możliwość zwiedzania Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Na gości czeka wiele atrakcji, między innymi występy artystyczne, wystawa fotograficzna i przede wszystkim zwiedzanie

— Będzie można po dworcu pochodzić, wejść również do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Muzeum Kolejnictwa będzie też miało makiety i wiele ciekawostek dotyczących historii, a dookoła i w środku dworca, będą stare fotografie, które można będzie obejrzeć — mówi burmistrz Sierpca, Jarosław Perzyński.

Na najmłodszych czeka strefa zabaw. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały słodki poczęstunek.

Z okazji otwarcia budynku dworca, partner miasta, uruchomił bilety w promocyjnej cenie 1 zł na relacji Toruń Główny-Sierpc. Można je nabyć jedynie w pociągu.

Koszt modernizacji dworca to ok. 10 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”, a 4,5 mln zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Jak wygląda dworzec po remoncie?

Parterowy budynek dworca, zbudowany w stylu dworkowym, oddano do użytku w 1924 roku.

Dostępna dla podróżnych część budynku dworcowego składała się z pasażu przechodzącego przez całą budowlę. Okazały korytarz z obu stron zamknięty był dwuskrzydłowymi drzwiami. Przy drzwiach od strony ulicy wisiał jeden z niewielu w Sierpcu międzystrefowy automat telefoniczny.

Po prawej stronie (patrząc od strony ulicy) znajdowała się poczekalnia z dużym ściennym rozkładem jazdy (godziny odjazdów i przyjazdów), ławkami oraz kasą biletową i przechowalnią bagażu. Następnym pomieszczeniem za poczekalnią był bufet.

Przy wyjściu na perony w gablocie na ścianie wisiały tabelowe rozkłady jazdy. Na początku lat 80. ub. wieku nastąpiła niewielka przebudowa – kasę biletową przeniesiono na lewą stronę pasażu i zwiększono ilość okienek do obsługi podróżnych, co rozwiązało problem kolejek – do tego czasu okienko było jedno i tworzyły się przed nim bardzo długie kolejki, gdyż rozkład jazdy był tak ułożony, że bardzo często spotykały się tu cztery pociągi. Wtedy też wykonano wyjście do miasta omijające dworzec od strony wschodniej.

Podobne budynki dworców znajdują się w Płońsku, Modlinie, a mniejszy w Raciążu. Bardzo wysokie podobieństwo do sierpeckiego dworca cechuje również neorenesansowy dworzec w Kole i poprzedni, nieistniejący już budynek dworca w Koninie.

Budynek dworca w Sierpcu został w 199 roku wpisany do rejestru zabytków.

