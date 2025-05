Dziś święto chodziarzy, czyli Warsaw Race Walking Cup. Będą utrudnienia RDC 04.05.2025 04:21 Dziś w godzinach 5:00-20:00 ulica Świętokrzyska, od Kopernika do Marszałkowskiej w Warszawie, pozostanie zamknięta dla chodziarzy startujących w zawodach Warsaw Race Walking Cup. Impreza rozpocznie się o godz. 8:00. – Łączymy wyczyn z otwartym maszerowaniem na trzy kilometry – mówił w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC dyrektor mitingu, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.

Święto chodziarzy w stolicy (autor: Race Walking Warsaw Cup)

Dziś odbywa się czwarta edycja Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup, która jest też mistrzostwami Polski w chodzie na 20 km. – Na tej trasie zawodnicy będą mogli wywalczyć kwalifikacje na mistrzostwa świata w Tokio – podkreślił organizator wydarzenia Robert Korzeniowski.

Przed rokiem chodziarze rywalizowali na Placu Teatralnym, a tym razem pętla o długości 1000 m będzie poprowadzona ulicą Świętokrzyską.

W czasie zawodów ulicą Tamka „pod górę” będą mogli podjechać wyłącznie dojeżdżający do szpitala dziecięcego oraz ulicy Kopernika. Parking pod placem Powstańców Warszawy cały czas pozostanie otwarty. Natomiast w czasie zamknięcia Świętokrzyskiej kierowcy wyjątkowo dojadą do niego od ulicy Brokla.

„Ojej, oni robią wiatr”

W ramach imprezy wystartują zarówno zawodowcy, jak i amatorzy.

– Łączymy wyczyn z otwartym maszerowaniem na trzy kilometry. Walking Lovers, idziemy po zdrowie – mówił w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC dyrektor mitingu, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.

Na dystansie 20 km wystartuje chodziarze z całego świata.

Gwiazdami imprezy będą m.in. Japończyk Toshikazu Yamanishi - dwukrotny mistrz świata w chodzie na 20 km, wicemistrz olimpijski Caio Bonfim z Brazylii i Peruwianka Kimberly Garcia Leon, która zdobyła dwa złote medale podczas MŚ w Eugene w 2022 roku.

– Chodziarze wyczynowi pójdą 15–16 kilometrów na godzinę. Pamiętam pewną panią, która gdy przechodzili obok niej chodziarze, powiedziała: „Ojej, oni wiatr robią” – wspominał Korzeniowski.

Dla wszystkich chętnych dostępny jest wyścig na 3 km.

– Moim marzeniem jest, by przyszły tu całe pokolenia. Wnuczek z babcią, mamą, tatą. Tak można przejść trzy kilometry, to jest tylko kawałek. To będą takie trzy pętle, w związku z tym można sobie spokojnie wyobrazić, że to są trzy okrążenia po galerii handlowej, także to nie jest daleko, a zdecydowanie pieniędzy tutaj nie ubywa, a na zdrowie zyskujemy – dodał Korzeniowski.

Zawody w Warszawie są zaliczane do cyklu World Athletics Race Walking Tour, który może być traktowany jak Diamentowa Liga dla chodziarzy.

Szczegóły zawodów

O godzinie ósmej rano mężczyźni wystartują na 20 km, natomiast kobiety przystąpią do rywalizacji dwie godziny później. W samo południe rozpocznie się chód na 10 km. Następnie na krótszych dystansach będą rywalizować dzieci i młodzież w różnych kategoriach wiekowych. Zawody zakończą się o godzinie 18.

Warsaw Race Walking Cup to nie tylko impreza sportowa, ale również wydarzenie społeczne.

– Dla wszystkich chętnych bezpłatnie będzie możliwość wzięcia udziału w seminarium sportowo-medyczym, w którym udział wezmą lekarze i specjaliści od leczenia otyłości oraz innych chorób. Będą również trenerzy i dietetycy, w tym była panczenistka Kasia Niedźwiedzka. Dyskusja na seminarium będzie trwała około dwóch godzin – poinformował Korzeniowski.

W ostatnich latach najlepszym polskim chodziarzem jest pochodzący z Tunezji Maher Ben Hlima, który 4 maja ponownie wystartuje w Warszawie.

