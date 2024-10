Zamknięte ulice w warszawskich Włochach. Przed południem Bieg 5 Mil [TRASA] RDC 27.10.2024 10:09 Utrudnienia w warszawskich Włochach. Dzielnica zaprasza na coroczny Bieg 5 Mil. W czasie zawodów ulice będą zamknięte, a autobusy trzech linii pojadą objazdami.

Włochy zapraszają na swój sztandarowy bieg na dystansie pięciu mil. Już w niedzielę, 27 października, zawodnicy będą mieli okazję przebiec trasą urozmaiconą licznymi zakrętami.

Trasa biegu

Nawet sześciuset zawodników będzie mogło wziąć udział w tegorocznym „5 MIL. Biegu Dzielnicy Włochy”. Uczestnicy pokonają pięć mil, czyli około ośmiu kilometrów. Trasa została poprowadzona ulicami: Podborską, Borsuczą, Rakowską, Instalatorów, Równoległą, Szybką, Jutrzenki, przez rondo Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie, Wiktoryn, Naukową, Starowiejską, Mikołajską, Śląską, Drukarzy, Owalną, Techników, Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą, Sympatyczną do mety w parku Ogrody Kosmosu.

Organizatorami zawodów jest Dzielnica Włochy i fundacja Run Vegan. Na pokonanie pięciu mil uczestnicy będą mieli maksymalnie 70 minut.

Trasa biegaczy – zamknięte ulice

Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, trasę podzielono na kilka odcinków, które będą wyłączane z ruchu na kilka minut przed startem i otwierane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Pierwsze zamknięcia nastąpią około godziny 10:55, a ostatni odcinek zostanie ponownie udostępniony kierowcom około 12:15.

Podczas zmagań z ruchu zostaną wyłączone nie tylko ulice, na których będzie toczyła się rywalizacja, ale także wloty dróg dojazdowych oraz wyjazdy z osiedli łączących się bezpośrednio z trasą biegu. Dodatkowo, w godzinach 10:00–13:00, na ulicach, gdzie pojawią się zawodnicy, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju – także na wyznaczonych miejscach postojowych.

W czasie zawodów kierowcy nie będą mogli skręcić z alei Krakowskiej do Podborskiej, a jadący ulicą Bakalarską w stronę alei dojadą tylko do Wagonowej.

Ulice Instalatorów i Równoległa będą nieprzejezdne na odcinku od Rakowskiej do Szybkiej. Z kolei z jezdni bocznej Alej Jerozolimskich kierowcy nie zjadą w ulicę Jutrzenki.

Mieszkańcy Starych Włoch, chcący wyjechać z osiedla i przeciąć trasę biegu będą przepuszczani przez policję ulicami: Dziupli, Płużańską, Składową, Stawy i Techników.

Sympatyczną, od strony ulicy Potrzebnej, będzie można dojechać tylko do Plastycznej.

Trzy linie autobusowe na objazdach

Od około godziny 10:30 do 12:30 na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 127, 129 i 228. Autobusy 127 w obu kierunkach pojadą ulicami: Popularną, Bolesława Chrobrego, Globusową, Wałowicką, Potrzebną do Świerszcza. Linia 129 z Dźwigowej będzie kierowana w Globusowa i dalej do Bolesław Chrobrego. Z kolei autobusy linii 228 jadące aleją Krakowską, zawrócą przy skrzyżowaniu Grójeckiej z Harfową i aleją Krakowską (powrót: aleja Krakowska – 1 Sierpnia) dojadą do ulicy Łopuszańskiej, a dalej Alejami Jerozolimskimi, ulicami Popularną, Bolesława Chrobrego do Globusowej i swojej trasy.

