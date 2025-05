Zabójstwo 16-latki. Nowe fakty ws. nastolatki z Mławy. Zatrzymany 17-latek RDC 02.05.2025 11:11 Doszło do zabójstwa przez określoną osobę – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Chodzi o śmierć 16-latki z Mławy. Podejrzanego 17-latka zatrzymano w Grecji, gdzie udał się na wycieczkę. Ofiara i sprawca znali się. Do kilku tygodni chłopak ma znaleźć się w Polsce.

Jak zginęła Maja? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Opolska)

Zgon najprawdopodobniej nastąpił na skutek obrażeń głowy – prokuratura przekazała najnowsze informacje ws. śmierci 16-letniej Mai z Mławy.

Zatrzymany został jej 17-letni kolega. Ciąży na nim zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ofiara i podejrzany spotkali się 23 kwietnia.

– W tym dniu wieczorem doszło do tego zabójstwa. Ustalono tak naprawdę dzięki bardzo obiektywnym dowodom, dowodom koronnym można powiedzieć, to jest monitoringowi i miejskiemu, i prywatnemu, że doszło w tym dniu do zabójstwa przez określoną osobę – podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

17-latek został zatrzymany wczoraj w Grecji. Był tam na wycieczce szkolnej.

Zaginięcie i śmierć nastolatki

Ciało 16-letniej Mai odnaleziono w czwartek rano. Dziewczyna poszukiwana była od 23 kwietnia. Wychodząc z domu w środę przed godz. 20:00, napisała mamie, że idzie na spotkanie z kolegą. Miała do przejścia zaledwie kilka minut. Chłopak mieszkał ulicę dalej.

W dniu zaginięcia ok. godz. 20:00 dziewczyna wysłała koleżance wiadomość, że prosi o pilny kontakt.

Tego samego dnia, gdy odnaleziono ciało nastolatki, Policja Mazowiecka poinformowała, że w Grecji namierzono mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo. Został on zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez Sąd Okręgowy w Płocku.

