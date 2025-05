Himalaista z Radomia idzie na Makalu. Kiedy wejdzie na szczyt 5. góry świata? Przemysław Paczkowski 02.05.2025 20:03 Dziś święto flagi, a już za dwa dni flagi Polski i Polskiego Radia RDC pojawią się na piątej najwyższej górze świata. Karol Adamski zbliża się do celu swojej wyprawy. W Polskim Radiu RDC śledzimy losy himalaisty z Radomia. Celem tegorocznej wyprawy jest zdobycie Makalu. – Miejmy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała – powiedział.

Karol Adamski w drodze na Makalu (autor: Karol Priv Adamski/FB)

W Polskim Radiu RDC śledzimy losy Karola Adamskiego. Celem tegorocznej wyprawy jest zdobycie piątej góry świata.

Makalu nie jest jednak łaskawa i trzeba się liczyć ze zmianami pogodowymi.

– Ostatnie dni, które pracowałem u góry, to były też dwa sztormowe dni, gdzie w nocy obawiałem się, że odlecę z namiotem. Żadna pogoda się nie sprawdza. Wszystko, co tutaj nam pokazują prognostycy, następnego dnia jest co innego – mówi Karol Adamski.

W trakcie wyprawy Adamski musiał rozstać się ze swoim partnerem, który poczuł się gorzej w związku z wysokością.

– Rozsypał się, nie da się przewidzieć, nawet najsilniejszych to chwyta, ale pozdrawiam go serdecznie. Jarku, jak wiesz, to najmądrzejsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Dziękuję ci, że nie narażałeś zespołu, bądź innych nawet wspinaczy na to, żeby musieli cię ratować – podkreśla Adamski.

Mazowiecki himalaista jest teraz jest w drodze do drugiego obozu na wysokości 6700 metrów. Jutro zaatakuje obóz trzeci, a później postara się zdobyć szczyt.

– Jeśli wszystko dobrze się poskłada, to 4 maja, w urodziny moich rodziców, stanę na szczycie piątej najwyższej góry świata – mówi.

Przez ostatni tydzień Adamski przebywał w pierwszym obozie. Zatrzymała go tam pogoda.

– Silny wiatr i śnieżne nawałnice. Kontaktowałem przez radio z Piotrem Krzyżowskim, który poszedł do obozu drugiego. Twierdzi, że bez problemu przedarł się przez te śniegi, więc miejmy nadzieję, że również i nam pogoda będzie sprzyjała – dodaje.

Makalu ma prawie 8500 metrów wysokości. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym tej wyprawy.

Czytaj też: Remont wiaduktu w al. Grzecznarowskiego. Wiemy, kiedy może się zakończyć