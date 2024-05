Himalaista z Radomia rusza na dach świata. „Chcę dotknąć szczytu Mount Everest” Łukasz Starowieyski 13.05.2024 19:37 Dziś w nocy himalaista z Radomia planuje opuścić bazę pod Mount Everest, żeby rozpocząć atak szczytowy na najwyższą górę świata. Ma on potrwać sześć dni. – Dziś w nocy planujemy wyjście do góry. 19 maja chcemy wysłać przez radio wiadomość, że dotknęliśmy szczytu – mówi RDC Karol Adamski.

W drodze na Mount Everest (autor: Karol Adamski/FB)

Pochodzący z Radomia Karol Adamski jest w drodze na najwyższy szczyt świata. Wyprawa himalaisty rozpoczęła się 1 kwietnia. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, dotarł najpierw do miejscowości Dingboche, skąd pozdrowił słuchaczy. Później, w bazie na wysokości ok. 5400 metrów n.p.m., prosił o wsparcie przed atakiem szczytowym.

Na początku maja przesłał nam nagranie, w którym wyznał, że od śmierci uratowało go przeczucie.

Dziś w nocy zaś chce już rozpocząć atak szczytowy.

– Dziś w nocy planujemy wyjście do góry. 19 maja chcemy wysłać przez radio wiadomość, że dotknęliśmy szczytu – powiedział himalaista.

Adamski wraz z towarzyszami pierwszego dnia chce dojść do obozu C1 na wysokości 6050 metrów.

– Prowadzi do niego nasz największy wróg, czyli lodowiec Khumbu. To najtrudniejsza część naszej wspinaczki, najbardziej narażona na niespodzianki, bo wiemy, że to tutaj może się coś stać – zauważył.

W kolejnych dniach himalaista ma kontynuować wspinaczkę do następnych obozów. 18 maja chce nocować na wysokości 7900 metrów.

– To będzie mój najwyższy nocleg i obawiam się go. Mam nadzieję, że dojdziemy tam około godziny 15:00–16:00, a w moim przypadku już o godzinie 20:00 będę wychodził do góry – dodał.

Jeśli wszystko pójdzie według planu, Adamski na szczycie Mount Everestu stanie 19 maja. Dwa dni później ma wrócić do bazy.

Relacja Karola Adamskiego w drodze na Mount Everest

W październiku ubiegłego roku Karol Adamski zdobył szczyt Mansalu (8163 m n.p.m.). Jego marzeniem jest zdobycie jako pierwszy człowiek na świecie Wielkiego Szlema Zdobywców. W jego skład wchodzi m.in. Korona Ziemi, Korona Himalajów czy zdobycie obu biegunów.

Mount Everest jest najwyższą górą świata — ma 8488 metrów. Po raz pierwszy została zdobyta w maju 1953. Na szczycie stanął nowozelandczyk Edmund Hillary. Wielkie sukcesy w zdobywaniu Mount Everestu mieli także Polacy, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt zimą. W 1980 roku dokonali tego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki.

