Himalaista z Radomia pozdrawia słuchaczy RDC spod samego Mount Everestu Przemysław Paczkowski 09.04.2024 17:43 Specjalne pozdrowienia dla słuchaczy Radia dla Ciebie spod samego Mount Everestu. Himalaista Karol Adamski z Radomia, który jest w drodze na najwyższy szczyt świata, jest już w miejscowości Dingboche na wysokości 4400 metrów nad poziomem morza. To piąty dzień wyprawy, a za trzy dni Adamski będzie w bazie pod Everestem. — Bardzo proszę o pozytywną energię. Pozdrawiam Wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie — mówi himalaista.

Karol Adamski z Radomia, który jest w drodze na najwyższy szczyt świata, przesyła słuchaczom Radia dla Ciebie pozdrowienia spod samego Mount Everestu.

Himalaista jest już w miejscowości Dingboche na wysokości 4400 metrów nad poziomem morza. Na Mount Everest Karol Adamski idzie w czteroosobowym zespole z Polski. To piąty dzień wyprawy. Teraz czeka ich aklimatyzacja.

— Mamy nadzieję już w połowie maja stanąć na szczycie, więc bardzo prosimy Was wszystkich o to, żebyście trzymali za nas kciuki i oglądali nasze relacje. Już niebawem dojdziemy do bazy, za trzy dni będzie w bazie pod Everestem. Bardzo proszę o pozytywną energię. Pozdrawiam Wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie — mówi Adamski.

Mount Everest jest najwyższą górą świata — ma 8488 metrów. Po raz pierwszy została zdobyta w maju 1953. Na szczycie stanął nowozelnadczyk Edmund Hillary.

Wielkie sukcesy w zdobywaniu Mount Everestu mieli także Polacy, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt zimą. W 1980 roku dokonali tego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ