Radomianin zdobył 8. szczyt świata! „Góra jest tylko poligonem doświadczalnym” Przemysław Paczkowski 28.10.2023 13:34 Karol Adamski z Radomia wszedł na ósmy szczyt świata – Manaslu. Himalaista zdobył górę o wysokości ponad 8 tysięcy metrów bez wspomagania tlenem, co było dodatkowym utrudnieniem. Jak przyznał na antenie Radia dla Ciebie, na szczycie poczuł ogromną radość.

Radomianin, który zdobył ósmy szczyt świata bez wspomagania tlenem, mówił w audycji „Aktywne Mazowsze” o tym, jak wyglądało wejście na szczyt i jakie to uczucie stanąć na jednej z najwyższych gór globu.

– Radość wielka, choć może nie było tego widać na zamarzniętej twarzy. Wydaje mi się, że ten głód tlenowy spowodował ograniczenie tej radości to minimalnych symptomów. Można powiedzieć, że byłem krańcowo wyczerpany – powiedział himalaista.

Adamski opowiedział również o tym, co go motywuje do zdobywania tak wysokich gór.

– Kocham to robić, czuję się tam wolny. To walka z samym sobą, nie górą, która jest tylko małym poligonem doświadczalnym, na którym chcesz sprawdzić samego siebie. Cała reszta siedzi w tobie i w twoich możliwościach – podkreślił.

Himalaista z Radomia ma w planach zdobycie jako pierwszy człowiek na świecie Wielkiego Szlema Zdobywców. W jego skład wchodzi m.in. Korona Ziemi, Korona Himalajów czy zdobycie obu biegunów.

Manaslu leży w północnej części Nepalu, w dystrykcie Lamjung i osiąga wysokość 8163 m n.p.m. Obecna nazwa, Manaslu – Góra Ducha, pochodzi z sanskryckiego słowa „manasa” oznaczającego ducha bądź duszę.

Szczyt zbudowany jest ze skał metamorficznych. Ze stoków Manaslu spływają trzy lodowce: Manaslu, Pungen i Thulagi. Znany jest z bardzo dużej, nawet jak na Himalaje, wysokości względnej. Zachodnia ściana góry wznosi się prawie 4 kilometry ponad zalesione moreny u jej postawy.

