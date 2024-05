Aktywna wiosna w Warszawie. Jak spędzić czas w stolicy? [SPRAWDŹ] RDC 10.05.2024 15:51 Jazda na rolkach przy dźwiękach muzyki, trening Nordic Walking, turniej tenisa ziemnego czy Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej — to wszystko czeka na mieszkańców Warszawy. Stołeczne Centrum Sportowe Aktywna Warszawa przygotowało szereg aktywności, dla wszystkich, którzy chcą spędzić aktywnie czas.

Jak aktywnie spędzić czas w Warszawie? (autor: AKTYWNA WARSZAWA/FB)

Stołeczne Centrum Sportowe Aktywna Warszawa zaprasza wszystkie mieszkanki i mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego. O tej porze roku można zatańczyć na torze rolkowym w Ośrodku Stegny, a także wspólnie podziwiać Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Taneczne plany na sobotę

Dobra wiadomość dla wszystkich wielbicieli jazdy na rolkach i dobrej muzyki. Już w najbliższą sobotę, 11 maja w godz. 18:00 - 21:00, w Ośrodku Stegny po raz pierwszy odbędą się „Disco rolki”. Aktywna Warszawa przy okazji przypomina, że w każdy poniedziałek od maja do października, w godz. 18:00-20:00, w Ośrodku Stegny można jeździć za darmo. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

W jeździe na rolkach można sprawdzić się również w Skateparku Jutrzenka. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu, dla dorosłych w środy w godz. 17.30 – 19.00, z kolei dla dzieci w piątki w godz. 17.30 – 19.00. By wziąć udział wystarczy zapisać się telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 22 16 27 200, następnie wziąć obowiązkowo własny kask i wykupić bilet w kasie ośrodka. Maksymalna liczba uczestników na jednych zajęciach to 15 osób.

Sportowe środy

W każdą środę w Parku Moczydło można wziąć udział w treningu Nordic Walking na dystansie ok. 7 – 10 km. Zajęcia przeznaczone są dla osób poszukujących alternatywy do biegania oraz dla zaawansowanych zawodników przygotowujących się do zawodów i rajdów nordic walking. Plan i wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej.

Alternatywą na środowe wieczory są zajęcia z Vinyasa jogi w Ośrodku Rozbrat. Zapisy startują w każdy poniedziałek o 12:00, wtedy na profilu Aktywnej Warszawy publikowany jest link do rejestracji. Zajęcia odbywają się w każdą środę w dwóch turach 19.00-20.00 i 20.10-21.10, w jednej turze może wziąć udział maksymalnie 40 osób. Opłaty za udział w zajęciach w wynosi 5 zł. Bilet można zakupić przed zajęciami w kasie ośrodka.

Vinyasa joga wywodzi się od hatha jogi, która składa się z łagodnych i umiarkowanych asan, idealnych nawet dla początkujących.

Tenisowego szlema ciąg dalszy

W sobotę, 12 maja, odbędzie się druga odsłona „Warszawskiego Szlema”. Turniej tenisa ziemnego dla amatorów cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym jego formuła została rozbudowana o większą liczbę uczestników, dodatkowe lokalizacje i korty. „Warszawski Szlem” to cykl czterech bezpłatnych turniejów, które są rozgrywane w formule „open” na obiektach Stołecznego Centrum Aktywna Warszawa oraz kortach Legia Tenis & Golf.

Kolejne zmagania odbędą się 12 maja w Ośrodku Solec i Hutnik, 9 czerwca na kortach Legii, a 15 września ponownie w Ośrodku Hutnik. Cykl turniejów „Warszawskiego Szlema” zwieńczony zostanie dodatkową imprezą rozegraną w formule „masters”. Do udziału w turnieju „masters” będzie zaproszonych ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników cyklu Warszawskiego Szlema. Aktywna Warszawa zaprasza wszystkich do wspólnego kibicowania.

Piłkarska uczta dla najmłodszych

Już 8 czerwca na Stadionie Miejskim w Warszawie odbędzie się czwarta edycja Mini Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Impreza przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. W finale weźmie udział 32 najlepsze drużyny, które zostaną wyłonione podczas turniejów eliminacyjnych w Ośrodku Hutnik Aktywnej Warszawy – 12 maja 2024, a 25 maja – na Stadionie Miejskim Pilica Białobrzegi.

Organizatorzy oprócz rywalizacji młodych adeptów piłki nożnej przygotowali również mecz Reprezentacji Gwiazd Piłkarzy Polskich z Przyjaciółmi Mini Mistrzostw. W zespole gwiazd wystąpią m.in. Maciej Szczęsny, Marek Citko, Dariusz Kubicki, Jerzy Podbrożny, Roman Kosecki, Marcin Mięciel, Grzegorz Szamotulski, Piotr Włodarczyk, Jacek Bąk.

Wśród licznych atrakcji dla wszystkich pociech z okazji Dnia Dziecka nie zabraknie treningu z mistrzami oraz stoisk z tematyką przyrodniczą i edukacyjną. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Czytaj też: Duży staw na Polu Mokotowskim nie dla psów. Zarząd Zieleni zaprasza „gdzie indziej”