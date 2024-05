Tor na PGE Narodowym przetestowany. W sobotę największa żużlowa impreza na świecie

Dziesięciu juniorów powołanych przez trenera Rafała Dobruckiego sprawdziło w środę tor przed największą żużlową imprezą na świecie. Orlen FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw odbędzie się w sobotę na PGE Narodowym. — Przez te wszystkie lata jeszcze nigdy nie wygrał tutaj Polak. Myślę, że jest czas, żeby to zrobić. Jest 16 zawodników, każdy będzie miał w sobotę o 19 takie same szanse — mówi trener Rafał Dobrucki.