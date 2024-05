Trener Pii Skrzyszowskiej o występie lekkoatletki na IO: celem jest pobicie rekordu Polski Łukasz Starowieyski 08.05.2024 15:44 Bogate plany i medalowe aspiracje. Warszawska lekkoatletka Pia Skrzyszowska przygotowuje się do najważniejszego sezonu w życiu. O jej celach na naszej antenie opowiadał trener i ojciec lekkoatletki Jarosław Skrzyszowski.

Warszawska lekkoatletka Pia Skrzyszowska przygotowuje się do najważniejszego sezonu w życiu. Celami są obrona tytułu mistrzyni Europy, walka o medal olimpijski oraz pobicie 44-letniego rekordu Polski.

– Jej bieganie polega na tym, że stara się być pierwsza na mecie, albo jak najmniej zawodniczek mieć przed sobą. To samo będzie na igrzyskach, że Pia startuje po to, by w każdym biegu tych zawodniczek przed nią nie był zbyt wiele, a najchętniej żadnej - mówił w Magazynie Sportowym RDC ojciec i trener lekkoatletki Jarosław Skrzyszowski.

By ten cel zrealizować, Pia musi znacząco poprawić rekord życiowy.

– Stać ją na to – przekonywał Jarosław Skrzyszowski – Pia biega na pewno szybciej niż pani Grażyna Rabsztyn - powiedział. Na pytanie, czy może pobić rekord Polski odpowiedział, że „Tak, celem na ten rok jest, by biegać w okolicach tego rekordu. Jest tym wynikiem, który pozwala walczyć o medale na pewno”.

Niejako po drodze do Paryża Pia wystartuje w czerwcu w mistrzostwach Europy i będzie bronić tytułu.

– Jest mistrzynią Europy i jedziemy po obronę pierwszego miejsca, czyli mistrzostwa Europy – tłumaczył Skrzyszowski.

Pierwszy start Skrzyszowska ma zaplanowany na piątek 17 maja. Wówczas pobiegnie na 100 metrów przez płotki podczas meetingu Diamentowej Ligi w Doha. Najważniejsze biegi w Paryżu zaplanowane są na początek sierpnia.

