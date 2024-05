Polskie wioślarstwo przechodzi kryzys? S. Pośnik w RDC: miejmy nadzieję, że to krótkotrwałe Miłosz Kuter 07.05.2024 22:16 Mamy kryzys w naszym sporcie, może kolejne lata będą lepsze — tak o niewielkiej liczbie kwalifikacji polskich wioślarzy na olimpiadę mówił w audycji „Czas na Igrzyska” Szymon Pośnik, zwycięzca Pucharu Świata i medalista mistrzostw Europy. — Kolejne cztery lata może będą lepsze. Młodzież się rozwija, na pewno jest szansa, że coś z tego będzie w przyszłości — podkreślił.

Szymon Pośnik (autor: RDC)

Zwycięzca Pucharu Świata i medalista mistrzostw Europy Szymon Pośnik wypowiedział się w audycji w audycji „Czas na Igrzyska” na temat niewielkiej liczby kwalifikacji polskich wioślarzy na olimpiadę. Jego zdaniem obecnie „polskie wioślarstwo przechodzi kryzys”.

Posłuchaj audycji | Czas na Igrzyska. Paryż 2024 | Szymon Pośnik

Dotychczas bilet na olimpiadę w Paryżu zapewniły sobie tylko dwie polskie osady.

— Tu mamy niestety kryzys w naszym sporcie. Miejmy nadzieję, że to jest krótkotrwałe. Kolejne cztery lata może będą lepsze. Młodzież się rozwija, na pewno jest szansa, że coś z tego będzie w przyszłości — powiedział Pośnik.

Jak zaznaczył na antenie Radia dla Ciebie, męska kadra wydaje się jednak w dobrej formie.

— Czwórka podwójna jest faworytem do medalu. Jeżeli chłopaki swoją najlepszą jazdę w tym najważniejszym biegu to ten medal jest oczywiście do zdobycia. Polska nie jest wybranym narodem, który wie, że trzeba szykować formę na Igrzyska. Wszyscy inni też ostrzą sobie zęby i szukają tych optymalnych chwytów. Chłopaki już nie raz pokazali, że potrafią wyjść z opresji, złapać swoją najlepszą jazdę i zaprezentować to w najważniejszym biegu — zaznaczył Pośnik.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.

