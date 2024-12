To będzie walka o rekordowe pieniądze. Krzysztof Ratajski rozpoczyna MŚ w darcie

Krzysztof Ratajski zagra dziś o awans do 3. rundy Mistrzostw Świata w darcie. To będzie walka o olbrzymie pieniądze, ponieważ w puli nagród turnieju jest rekordowe 2,5 miliona funtów. — To jest poziom, w którym absolutnie może nawiązać walkę z każdym — ocenia Łukasz Wacławski, zwycięzca dwóch międzynarodowych turniejów darta.