Krzysztof Ratajski Sportowcem Roku 2023 na Mazowszu w plebiscycie Radia dla Ciebie! RDC 01.02.2024 20:19 Krzysztof Ratajski zwyciężył w plebiscycie „Magazynu Sportowego” Radia dla Ciebie na Sportowca Roku 2023! Darter wygrał w głosowaniu słuchaczy. Nagrodę w imieniu zwycięzcy odebrała jego córka Natalia podczas V Gali, która odbyła się w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenie uświetnił koncert Kasi Kowalskiej.

Krzysztof Ratajski Sportowcem Roku 2023 na Mazowszu! (autor: RDC)

Krzysztof Ratajski został Sportowcem Roku 2023 na Mazowszu. Darter zdobył najwięcej głosów naszych słuchaczy, wygrywając piątą edycję plebiscytu „Magazynu Sportowego” Radia dla Ciebie.

Podczas gali nagrodę w imieniu dartera odebrała jego córka Natalia.

Ratajski to pierwszy polski darter, który przebił się do czołówki światowej. We wrześniu 2023 roku odniósł jeden z największych sukcesów w karierze — wygrał w niemieckiej Jenie prestiżowy turniej German Darts Open. O darterze pierwszy raz głośno zrobił się dwa lata temu, gdy doszedł do ćwierćfinału mistrzostw świata, za co zarobił ćwierć miliona złotych.

Partnerami naszego wydarzenia są Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wydarzenie uświetnił koncert Kasi Kowalskiej.

Gala Sportowiec Roku 2023 na Mazowszu

Nagrodę sportowca stycznia 2023 roku na Mazowszu w imieniu Tomasza Berkiety odebrała jego menedżerka Paulina Wójtowicz.

Nagroda sportowca lutego 2023 roku na Mazowszu trafiła do koszykarza warszawskiej Legii Arkadiusza Kobusa.

Piłkarz ręczny Wisły Płock Przemysław Krajewski otrzymał nagrodę za sportowca marca 2023 na Mazowszu.

Nagroda sportowca kwietnia 2023 na Mazowszu trafiła do skydiverki Mai Kuczyńskiej.

W imieniu Filipa Rejczyka, piłkarza Legii Warszawa, nagrodę za sportowca maja 2023 na Mazowszu odebrała jego mama Alicja Rejczyk.

Nagroda sportowca czerwca 2023 na Mazowszu trafiła do kolarza Alana Banaszka. Nagrodę odebrała jego mama Renata Banaszek.

Sportowcy Roku na Mazowszu

Przez pięć lat istnienia naszego plebiscytu wybranych zostało czterech Sportowców Roku.

W pierwszym Plebiscycie, w 2019 roku, zwyciężył pięściarz Maciej Sulęcki. W kolejnych latach kibice docenili: siatkarza Piotra Nowakowskiego, piłkarza Karola Angielskiego oraz tenisistkę Igę Świątek.

Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się na Gali Sportowiec Roku na Mazowszu, która rokrocznie organizowana jest na Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie i gromadzi wybitnych sportowców, ludzi związanych ze światem sportu oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji, klubów sportowych.

