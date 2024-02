V Gala „Sportowiec Roku na Mazowszu” Radia dla Ciebie RDC 01.02.2024 19:06 W Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej rozpoczęła się uroczysta gala „Sportowiec Roku 2023 na Mazowszu”. Zwycięzcę spośród 12 kandydatów, laureatów poszczególnych miesięcy, wybrali słuchacze Radia dla Ciebie.

Dwunastu zawodników – laureatów plebiscytu „Magazynu Sportowego” RDC na Sportowca Miesiąca – walczy o tytuł Sportowca Roku 2023 na Mazowszu, wśród nich są: Tomasz Berkieta, Arkadiusz Kobus, Przemysław Krajewski, Maja Kuczyńska, Filip Rejczyk, Alan Banaszek, Krzysztof Chmielewski, Tomasz Bartnik, Krzysztof Ratajski, Bartłomiej Bołądź, Ksawery Masiuk i Iga Świątek.

To już piąta odsłona naszego plebiscytu. W pierwszych trzech edycjach zwyciężyli sami panowie – w 2019 roku był to Maciej Sulęcki, w 2020 Piotr Nowakowski, a w 2021 Karol Angielski.

Wszystko zmieniło się w 2022, gdy Sportowcem Roku została Iga Świątek. Pierwsza rakieta świata – głosami naszych słuchaczy – została również wybrana na Sportowca Grudnia 2023, a to oznacza, że w tym roku także walczy o tytuł.

Plebiscyt rozpoczął się w roku 2019. Od tego czasu o tytuł rywalizowało 180 sportowców, wybranych spośród setek kandydatów proponowanych przez naszych słuchaczy. Na przestrzeni pięciu lat sześćdziesięciu z nich wygrało plebiscyt na Sportowca Miesiąca, a czterech już zostało Sportowcami Roku.

W tym roku nominowani do tytułu SPORTOWCA ROKU NA MAZOWSZU zostali:

Tomasz Berkieta – 17-letni tenisista z Warszawy – Sportowiec Stycznia

„Windsurfer na korcie” – jak często nazywają go media – wspaniale spisał się podczas Australian Open. W swoim debiucie w wielkoszlemowym turnieju w australijskim Melbourne doszedł aż do półfinału, pokonując wielu starszych rywali. Zawodnik warszawskiej Legii uważany jest za wielki tenisowy talent, dwa lata temu wybrany został najlepszym tenisistą Europy do lat 16.

Arkadiusz Kobus – koszykarz warszawskiej Legii – Sportowiec Lutego

Zawodnik wraz z kolegami z Legii zwyciężył w pierwszej edycji Lotto 3 x 3 Ligi, w której uczestniczyły zespoły wszystkich drużyn polskiej ekstraklasy. 36-letni reprezentant Polski w koszykówce trzyosobowej, do złota dołożył także tytuł MVP całego turnieju.

Przemysław Krajewski – piłkarz ręczny Wisły Płock – Sportowiec Marca

36-latek Krajewski to wieloletni reprezentant kraju, z narodową drużyną zdobył brązowy medal mistrzostw świata, w lutym po 10 latach gry z orzełkiem na piersi ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Nadal jest jednak ważnym zawodnikiem Wisły Płock. Nafciarze spisują się w tym sezonie znakomicie. W lidze nie przegrali meczu, a w marcu zakwalifikowali się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Maja Kuczyńska – zawodniczka specjalizująca się akrobacjach powietrznych – Sportowiec Kwietnia

Fantastycznie spisała się w mistrzostwach świata w halowej odmianie swojej dyscypliny indoor skydivingu. W tunelu aerodynamicznym w Liptowskim Mikulaszu zdobyła srebro. Przegrała tylko z Kyrą Poh z Singapuru. Nasza laureatka jest też tzw. latającą wiewiórką – specjalizuje się w lataniu w specjalnym kombinezonie. Latała m.in. nad Helem czy w Dubaju.

Filip Rejczyk – 17-letni pomocnik Legii Warszawa – Sportowiec Maja RDC

Piłkarz zabłysnął podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 17. Był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, która doszła aż do półfinału turnieju. Tam po dramatycznym i zaciętym boju Biało-Czerwoni ulegli Niemcom 3:5, choć dwukrotnie prowadzili. Pomocnik Legii w pięciu meczach oddał sześć strzałów, zdobył jedną bramkę i miał jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 600 tys. euro.

Alan Banaszek – 26-letni kolarz z Warszawy – Sportowiec Czerwca

Zawodnik po porywającym wyścigu zdobył złoty medal mistrzostw Polski elity. Kolarz od tego roku reprezentujący amerykańską grupę Human Powered Health jako pierwszy minął linię mety usytuowaną na ulicach Ostrołęki. Sportowiec dotąd największe sukcesy odnosił na torze — jest dwukrotnym mistrzem Europy w tej odmianie kolarstwa. Złoto zdobył też w mistrzostwach Starego Kontynentu na szosie w kategorii do 23 lat.

Krzysztof Chmielewski – 19-letni pływak z Warszawy – Sportowiec Lipca

Zawodnik klubu Muszelka jest jednym z największych talentów w polskim pływaniu. Świetnie spisał się podczas mistrzostw świata w japońskiej Fukuoce. Polak sensacyjnie zdobył srebrny medal, bijąc przy okazji rekord życiowy. Pływak już dwa lata temu pokazał wielki talent, gdy awansował do finału Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rok temu zdobył trzy złote medal mistrzostw świata juniorów.

Tomasz Bartnik – strzelec Legii Warszawa – Sportowiec Sierpnia

Strzelec mieszkający w Siedlcach zdobył w Baku srebrny medal mistrzostw świata w karabinku w trzech postawach. Uległ tylko innemu Polakowi – Maciejowi Kowalkiewiczowi. Rok temu spisał się jeszcze lepiej, bo z Kairu przywiózł aż cztery medale i nominację olimpijską na Igrzyska w Paryżu.

Krzysztof Ratajski – darter z Warszawy – Sportowiec Września

To pierwszy polski darter, który przebił się do czołówki światowej. We wrześniu odniósł jeden z największych sukcesów w karierze — wygrał w niemieckiej Jenie prestiżowy turniej German Darts Open. O Ratajskim pierwszy raz głośno zrobił się dwa lata temu, gdy doszedł do ćwierćfinału mistrzostw świata, za co zarobił ćwierć miliona złotych.

Bartłomiej Bołądź – siatkarz Projektu Warszawa i reprezentant Polski – Sportowiec Października

I to właśnie październik był dla zawodnika bardzo intensywnymi miesiącem. Najpierw zagrał w reprezentacji Polski w wygranym przez Biało-Czerwonych turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Siatkarz zastąpił w drużynie kontuzjowanego kapitana Bartosza Kurka. Turniej w Chinach, w którym Polacy wygrali wszystkie mecze, zakończył się 8 października, a już dwa tygodnie później atakujący zadebiutował w zespole Projektu. Był najskuteczniejszym zawodnikiem i zdobył 18 punktów.

Ksawery Masiuk – pływak z Uczniowskiego Klubu Sportowego G-8 Bielany Warszawa – Sportowiec Listopada

19-latek to jeden z największych talentów w polskim sporcie. W listopadzie świetnie spisał się w mistrzostwach Polski. Zdobył aż sześć medali, w tym pięć złotych. Uzyskał też minimum na Igrzyska Olimpijskie na 200 metrów stylem grzbietowym. Masiuk to także multimedalista juniorskich mistrzostw świta i Europy. Zdobył ich 18, ma też na koncie jeden brązowy medal seniorskich mistrzostw globu.

Iga Świątek – pierwsza rakieta świata i Sportowiec Roku na Mazowszu 2022 – Sportowiec Grudnia

Tenisistka z Warszawy ma za sobą trudny, ale bardzo udany sezon. Wygrała w nim French Open, a w sumie triumfowała w sześciu turniejach. We wrześniu po 75 tygodniach straciła fotel liderki, ale odzyskała go w ostatnim turnieju roku WTA Finals. Polka została też najlepszą zawodniczką turnieju United Cup w Australii. W mikście – razem z Hubertem Hurkaczem dotarli do finału tej imprezy.

Sportowiec Roku RDC

Przez pięć lat istnienia naszego plebiscytu wybranych zostało czterech Sportowców Roku.

Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się na Gali Sportowiec Roku na Mazowszu, która rokrocznie organizowana jest na Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie i gromadzi wybitnych sportowców, ludzi związanych ze światem sportu oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji, klubów sportowych.

Partnerami naszego wydarzenia są Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

SPORTOWCY ROKU NA MAZOWSZU

Pierwszy plebiscyt wygrał pięściarz Maciej Sulęcki, który w 2019 roku stanął do walki o pas mistrza świata z Amerykaninem Demetriusem Andrade.

– To jest niesamowita nagroda, niesamowity motor napędowy do osiągania sukcesów i ciężkiej pracy – mówił zwycięzca pierwszego plebiscytu Maciej Sulęcki.

Drugą edycję plebiscytu w 2020 roku wygrał popularny siatkarz reprezentacji Polski i Projektu Warszawa Piotr Nowakowski, który również nie krył swojej radości z powodu otrzymania tego wyróżnienia. – Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali – powiedział.

Trzecim laureatem był Karol Angielski. Zawodnik Radomiaka Radom w 2021 roku bił się o koronę króla strzelców PKO Ekstraklasy, a swoimi umiejętnościami i postawą na polskich boiskach zapracował na zagraniczny transfer.

W imieniu piłkarza statuetkę odebrali jego rodzice. Oni także nie kryli swojego wzruszenia. – To jest przede wszystkim niespodzianka, ale i ogromna radość – mówiła mama piłkarza.

Czwartą edycję wygrała pierwsza rakieta świata Iga Świątek. W 2022 roku liderka światowego rankingu WTA otrzymała m.in. trofeum imienia Chris Evert dla najlepszej singlistki roku oraz tytuł Player of the Year 2022, przyznany przez WTA.

Nagrodę w imieniu tenisistki odebrał jej tata Tomasz Świątek. – Miło, że mogę reprezentować córkę. (...) Tak wysoko podniosła poprzeczkę w polskim tenisie, że będziemy musieli chwilę poczekać, żeby ktoś to przebił albo dorównał – przyznał.

