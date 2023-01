Iga Świątek Sportowcem Roku na Mazowszu w plebiscycie Radia dla Ciebie! RDC 27.01.2023 14:30 Iga Świątek – 21-letnia tenisistka, liderka rankingu WTA – została Sportowcem Roku 2022 na Mazowszu w plebiscycie Magazynu Sportowego Radia dla Ciebie. Na uroczystej gali w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej nagrodę w imieniu pierwszej rakiety świata odebrał jej tata Tomasz Świątek.

IV gala „Sportowiec Roku 2022 na Mazowszu” Radia dla Ciebie (autor: RDC)

Radio dla Ciebie po raz czwarty zorganizowało plebiscyt na Sportowca Roku na Mazowszu. Laureat nagrody głównej jest wybierany spośród zwycięzców poszczególnych miesięcy danego roku, czyli sportowców, którzy zdobyli największą liczbę głosów słuchaczy.

Iga Świątek była naszą laureatką w plebiscycie na sportowca stycznia 2022, a puchar Sportowca Roku na Mazowszu w jej imieniu odebrał tata Tomasz Świątek. W rozmowie z naszym dziennikarzem przyznał, że ta nagroda to miłe docenienie wysiłków jego córki.

– Miło, że mogę reprezentować córkę. Miniony rok był dla niej bardzo udany. (...) Tak wysoko podniosła poprzeczkę w polskim tenisie, że będziemy musieli chwilę poczekać, żeby ktoś to przebił albo dorównał – powiedział Tomasz Świątek.

Iga Świątek w minionym roku otrzymała m.in. trofeum imienia Chris Evert dla najlepszej singlistki roku oraz tytuł Player of the Year 2022, przyznany przez WTA.

Rok 2022 dla Igi Świątek

Iga Świątek miniony sezon rozpoczęła od startu w turnieju w Adelaide, gdzie broniła tytułu. Po zwycięstwach w trzech pierwszych rundach nad Darią Saville, Leylah Fernandez i Wiktoryją Azaranką w półfinale musiała uznać wyższość liderki rankingu Ashleigh Barty.

Do pierwszego wielkoszlemowego turnieju sezonu, Australian Open przystąpiła jako rozstawiona z numerem 7. Turniej zakończyła półfinałową porażką z Danielle Collins, po drodze pokonując w ćwierćfinale Kaię Kanepi. Dzięki punktom zdobytym na australijskich kortach ponownie osiągnęła 4. miejsce w rankingu WTA.

Następnie zagrała w turnieju WTA 500 w Dubaju, gdzie w pierwszym meczu pokonała Darję Kasatkinę. W kolejnym meczu przegrała z Jeleną Ostapenko.

Po występie w Dubaju rozpoczęła zmagania w pierwszym w ciągu roku turnieju WTA 1000, w Dosze. W pierwszej rundzie miała wolny los. Zaczęła od II rundy. W półfinale nastąpił pojedynek z Marią Sakkari, z którą do tamtej pory Polka nie wygrała ani jednego z trzech rozegranych spotkań. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:3, dzięki czemu po raz drugi w karierze awansowała do finału turnieju WTA rangi 1000.

Jej rywalką była Anett Kontaveit, którą Polka pokonała 6:2, 6:0, zdobywając drugi tytuł mistrzowski w turnieju tej rangi.

Następne były zawody w Indian Wells. Zmagania rozpoczęła od drugiej rundy. W finale zagrała z Marią Sakkari. Spotkanie zakończyło się wygraną Polki. Po turnieju awansowała na pozycję wiceliderki rankingu singlowego.

Na turnieju w Miami była rozstawiona z numerem 2. W finale zwyciężyła z Naomi Ōsaką i jako czwarta zawodniczka w historii zdobyła tzw. Sunshine Double (zwycięstwo w obydwu amerykańskich wiosennych turniejach rangi 1000). W marcu niespodziewanie swoją karierę zakończyła ówczesna liderka rankingu Ashley Barty. Świątek jako pierwsza Polka w historii awansowała na pozycję liderki rankingu WTA.

Liderka WTA 2022

W kwietniu wzięła udział w turnieju w Stuttgarcie. Podczas zawodów pokonała kolejno: Evę Lys, Emmę Raducanu, w półfinale Ludmiłę Samsonową i w finale Arynę Sabalenkę. Iga Świątek wygrała tym samym czwarty turniej WTA z rzędu i umocniła się na pozycji liderki rankingu WTA.

W pierwszej połowie maja wzięła udział w zawodach w Rzymie, gdzie broniła tytułu zdobytego przed rokiem. Jako najwyżej rozstawiona odniosła w turnieju zwycięstwo. W finale pokonała Uns Dżabir. Zdobyła w ten sposób piąty z rzędu tytuł WTA, w tym czwarty w kategorii WTA 1000, jako druga zawodniczka w XXI w. (po Serenie Williams). Tym samym przedłużyła passę wygranych meczów z rzędu do 28. (czwarta najdłuższa seria w tym stuleciu).

Następnym turniejem rozgrywanym przez liderkę rankingu był wielkoszlemowy French Open. Świątek w finale zmierzyła się z osiemnastoletnią Coco Gauff, odnosząc po 68 minutach zwycięstwo i tym samym dołączając do grona dziesięciu zawodniczek, które wygrały więcej niż jeden raz turniej im. Rolanda Garrosa. Finał francuskiego turnieju był 35. spotkaniem z rzędu wygranym przez Świątek. Wyrównała nim osiągnięcie Venus Williams i wyprzedziła Serenę Williams.

Kolejnym turniejem, w którym wzięła udział, był Wimbledon. W drugiej rundzie pokonała Lesley Pattinamę Kerkhove, ustanawiając swój rekord 37 spotkań bez porażki i zrównała się z Martiną Hingis. W 3. rundzie przegrała z Alizé Cornet.

Pod koniec lipca wystąpiła w turnieju WTA 250 w Warszawie, pokonując w pierwszym spotkaniu Magdalenę Fręch. W kolejnym meczu pokonała Gabrielę Lee, a w ćwierćfinale przegrała z Caroline Garcią.

Następnie wzięła udział w turnieju w Toronto. W 3. rundzie przegrała z Beatriz Haddad Maią. Tydzień później w Cincinnati w 3. rundzie uległa Madison Keys.

Podczas wielkoszlemowego US Open liderka rankingu w pierwszych czterech rundach odniosła zwycięstwa. W finale mierzyła się z Uns Dżabir, którą pokonała z wynikiem 6:2, 7:6(5). Zdobyła w ten sposób swój dziesiąty tytuł w cyklu WTA Tour oraz trzeci tytuł wielkoszlemowy. Świątek została pierwszą polską triumfatorką US Open.

Po udanym turnieju w Nowym Jorku udała się do Ostrawy. W finale przegrała z Barborą Krejčíkovą.

Następnym turniejem Świątek był turniej w San Diego. W finale mierzyła się z Donną Vekić, którą pokonała wynikiem 6:3, 3:6, 6:0. Zdobyła tym samym swój jedenasty tytuł w cyklu WTA w karierze, oraz ósmy w sezonie.

Ostatnim startem Polki był kończący sezon Turniej Mistrzyń rozgrywany w Fort Worth. Świątek była najwyżej rozstawioną tenisistką turnieju. Zmagania w WTA Finals 2022 zakończyła na etapie półfinału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką.

Sezon 2022 zakończyła na 1. miejscu w rankingu.

W roku 2023 pierwszym turniejem w sezonie był wielkoszlemowy Australian Open, w którym Świątek grała z nr 1. W pierwszych trzech rundach pokonała kolejno Jule Niemeier, Camilę Osorio i Cristinę Bucșę. Zmagania zakończyła na czwartej rundzie przegrywając z Jeleną Rybakiną.

Choć Światek rywalizację w Australian Open zakończyła wcześniej niż w poprzedniej edycji, kiedy dotarła do półfinału, to na jej sytuację w rankingu nie będzie to miało większego wpływu. Wciąż prowadzi z dużą przewagą.

