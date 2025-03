Maciej Sulęcki mistrzem WBC Silver: od początku wierzyłem w zwycięstwo Łukasz Starowieyski 05.03.2025 11:28 Od początku wierzyłem w zwycięstwo — powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC Maciej Sulęcki. Pięściarz w sobotę w Astanie pokonał, przez techniczny nokaut, faworyta gospodarzy Aliego Achmedowa i zdobył pas WBC Silver. Sulęcki liczy na to, że zwycięstwo otworzy mu szanse do pojedynku o tytuł mistrza świata.

Maciej Sulęcki (autor: RDC)

Zdobył pas WBC Silver, teraz marzy o walce o tytuł mistrza świata. Maciej Sulęcki w sobotę w stolicy Kazachstanu Astanie pokonał, przez techniczny nokaut, faworyta gospodarzy Aliego Achmedowa.

Pięściarz zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że od początku wierzył w zwycięstwo.

— Ja pojechałam tam po zwycięstwo, nie dopuszczałem do siebie żadnej innej myśli. Spodziewałem się trochę więcej po Achmedowie, jeżeli chodzi o same umiejętności bokserskie. Cieszę się, że wyszło — wyznał Sulęcki.

Sulęcki liczy na to, że zwycięstwo otworzy mu szanse do pojedynku o tytuł mistrza świata.

— Czy będzie to teraz walka o mistrzostwo świata? Tego nie wiem, ale domyślam się, że raczej nie, bo wiadomo, Saúl „Canelo” Álvarez ma wszystkie pasy i żeby dopchać się do walki z „Canelo” trzeba wygrać jeszcze jedną dużą walkę, która mam nadzieję, że dostanę — powiedział.

Sulęcki na zawodowych ringach walczył 36 razy, wygrał 33 walki.

Pierwszy Sportowiec Roku na Mazowszu

Pięściarz Maciej Sulęcki został Sportowcem Roku 2019 na Mazowszu w pierwszym plebiscycie „Magazynu sportowego” Polskiego Radia RDC.

— To jest niesamowita nagroda, niesamowity motor napędowy do osiągania sukcesów i ciężkiej pracy na ten rok. Wydaje mi się, że na ten puchar każdy z nas zasługuje jednakowo, ponieważ wkładamy mnóstwo pracy w to, co robimy — powiedział tuż po ogłoszeniu wyników Sulęcki.

Pięściarz podkreślił, że dla niego 2019 rok stał pod znakiem wzlotu i upadku. Dodał, że ma nadzieję na kolejne nominacje w plebiscycie Polskiego Radia RDC.

Tak też się stało, ponieważ Sulęcki został nominowany do Sportowca Lutego na Mazowszu. O tytuł walczy z lekkoatletą Pawłem Wiesiołkiem i siatkarzem Damianem Wojtaszkiem.

