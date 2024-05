Dziś w Warszawie „Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup” [UTRUDNIENIA I OBJAZDY] RDC 05.05.2024 09:16 Dzisiaj w stolicy odbywa się 3. edycja „Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup”, czyli Mistrzostwa Polski w chodzie na 20 km. Rywalizacja toczy wokół Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i placu Piłsudskiego. W godz. 8:00-18:00 zamknięte dla ruchu kołowego zostały ulice Focha, Moliera, Wierzbowa oraz pl. Piłsudskiego. Autobusy skierowano na trasy objazdowe.

Biegacze i chodziarze na ulicach Warszawy (autor: WTP)

Warszawa już po raz trzeci jest partnerem mityngu lekkoatletycznego w chodzie sportowym „Korzeniowski Warsaw Walking Cup”. W niedzielę, 5 maja, rywalizacja toczy się w historycznym sercu stolicy, wokół Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i placu Piłsudskiego. Obok amatorów na starcie staną również zawodnicy z szansą zdobycia przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Mityng jest oficjalnymi Mistrzostwami Polski w chodzie sportowym kobiet i mężczyzn na dystansie 20 kilometrów. Zawodnicy startują z placu Teatralnego, a następnie przejdą ulicą Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, zawrócą na wysokości ulicy Królewskiej i pójdą z powrotem przez plac Piłsudskiego, ulice Focha i Moliera.

Na tej samej trasie obok wytrawnych sportowców pojawią się również amatorzy, którzy będą mogli spróbować swoich sił w marszu masowym.

Utrudnienia w Warszawie

By przygotować wydarzenie na placu Teatralnym stanęły znaki zakazu parkowania. Auta nie zostawimy tam od soboty, 4 maja, od godziny 9:00, do poniedziałku, 6 maja, do godziny 6:00.

Rywalizacja będzie się odbywała w niedzielę, 5 maja, w godzinach 8:00-18:00. W tym czasie ulice na trasie zmagań, a także do niej dochodzące, zostały wyłączone z ruchu. Ulicą Senatorską będzie można przejechać przez plac Teatralny wyłącznie prosto, a ulice Fredry i Niecała stracą połączenie z Wierzbową. Na Canaletta zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu, żeby umożliwić wyjazd z Niecałej.

Jadąc z placu Małachowskiego, kierowcy skręcą w Królewską wyłącznie w stronę Marszałkowskiej. W przeciwnym kierunku z ulicy Królewskiej znaki nakażą jazdę w prawo na plac Małachowskiego.

Kierowcy wyjeżdżający z ulic Tokarzewskiego-Karaszewicza oraz Ossolińskich będą musieli skręcić w lewo i wydzielonym pasem („pod prąd”) dojadą do ulicy Królewskiej. Tędy także wrócą.

Ulica Trębacka nie będzie miała połączenia z Moliera – będzie można wyjechać Kozią, także tu zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu.

Autobusy na objazdach

W czasie zawodów na objazdach znajdą się autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

Autobusy linii 111 w obie strony pojadą prosto przez Plac Bankowy i dalej ulicą Marszałkowską.

Z kolei: 116, 180 i 503 jadące na południe Warszawy, za placem Krasińskich skręcą w prawo w ulicę Kapucyńską, a potem aleją „Solidarności”, plac Bankowy i Marszałkowską dojadą do ronda Dmowskiego i swoich stałych tras. W drodze powrotnej za skrzyżowaniem z ulicą Królewską skręcą z Marszałkowskiej w prawo, w Senatorską i tamtędy dojadą do Miodowej.

Podobnie będzie wytyczony objazd dla 178. W stronę Ursusa autobusy tej linii pojadą ulicą Kapucyńską, aleję „Solidarności”, plac Bankowy i Marszałkowską, a w stronę Konwiktorskiej skręcą na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w lewo, a następnie w prawo w Senatorską.

Pasażerowie linii 128 i 175 w czasie trwanie imprezy nie dojadą do placu Piłsudskiego. Autobusy skręcą z ulicy Marszałkowskiej w lewo, w Królewską i przez plac Grzybowski, Twardą, Emilii Plater dojadą do końcowego przystanku Emilii Plater 02. W drugą stronę (odpowiednio Szczęśliwic i Lotniska Chopina) ruszą z przystanku Emilii Plater 02 itą samą trasą dojadą do swojej podstawowej trasy.

