Weekend majowy w Warszawie. Uroczystości, imprezy i zmiany w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 30.04.2024 18:56 Zbliża się długi weekend majowy. W najbliższych dniach w stolicy odbędą się liczne uroczystości, zgromadzenia i przemarsze, ale także koncerty oraz imprezy sportowe. Wiążą się z nimi także zmiany w organizacji ruchu. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, jakie wydarzenia zaplanowano w Warszawie.

Majówka w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Początek maja to wiele okazji do świętowania, m.in. Święto Państwowe 1 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja, ale też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowy Dzień Strażaka i 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W Warszawie zaplanowano wiele uroczystości o charakterze państwowym, ale także zgromadzenia i towarzyszące im przemarsze oraz innego rodzaju wydarzenia.

Nad ich przebiegiem będą czuwali funkcjonariusze policji, którzy w razie potrzeby mogą zdecydować o wyłączeniu wybranych dróg i skrzyżowań z ruchu.

Środa, 1 maja

Zgromadzenie przed Pałacem Kultury i Nauki (od strony ulicy Świętokrzyskiej), a następnie przemarsz ulicami: Świętokrzyską i Kopernika przed siedzibę OPZZ przy ulicy Kopernika 36/40. Organizatorzy zapowiedzieli, że zgromadzenie potrwa od godziny 11:00 do 17:00.

Także o godzinie 11:00 rozpocznie się kolejne zgromadzenie połączone z przemarszem. Jego uczestnicy spotkają się przy rondzie de Gaulle’a, a następnie około godziny 11:30 przejdą Nowym Światem, Świętokrzyska, Mazowiecką i Królewską na plac Grzybowski, gdzie o godzinie 15:00 wydarzenie się zakończy.

W godzinach 12:00-16:00 zgromadzenie przed Krzyżem Traugutta w parku Traugutta i przemarsz na trasie: Sanguszki, Konwiktorska, Bonifraterska, plac Krasińskich, Długa, Nowomiejska, Podwale przed pomnik Małego Powstańca.

Czwartek, 2 maja

Uroczystość podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.

Od godziny 9:00 z parkowania wyłączone zostaną miejsca postojowe po obu stronach ulicy Podwale, na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej.

Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały do końca uroczystości w piątek, 3 maja.

Piątek, 3 maja

Centralne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym oraz placu Piłsudskiego. Przez cały piątek z parkowania wyłączone będą miejsca postojowe na ulicy Królewskiej po stronie Ogrodu Saskiego, a także parking na placu Teatralnym. Dodatkowo w godzinach 8:00-14:00 możliwe są czasowe wyłączenia w ruchu na ulicach: Podwale, od Senatorskiej do Kapitulnej; Senatorskiej, od Miodowej do Podwale; Jezuickiej; Kanonia; Dziekania; placu Zamkowym.

Od godziny 12:00 do 12:30 zamknięty dla ruchu zostanie również plac Piłsudskiego. W piątek, zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazd na koszt właściciela pojawi się na ulicach: Jezuickiej, Kanonia, Świętojańskiej i Piwnej.

Okolicznościowy przejazd samochodów „III Rajd Poloneza w Święto Konstytucji III Maja”. Uczestnicy o godzinie 9:00 zaczną się gromadzić na plaży Romantycznej w Wawrze, a o godzinie 13:00 wyruszą na paradę ulicami: Rychnowską, Wał Miedzeszyński, most Siekierkowski, aleją Becka, Wisłostradą i ulicą Pułkową aż do granic miasta.

O godzinie 12:00 rozpocznie się zgromadzenie publiczne, którego uczestnicy zbiorą się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy al. J. Ch. Szucha 12A. Organizatorzy zaplanowali przemarsz: aleją Szucha, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Matejki, Wiejską, Matejki, Alejami Ujazdowskimi, Wilczą, Kruczą, Nowogrodzką, Mysią, Bracką, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Dmowskiego, Marszałkowską, przez plac Bankowy i dalej na plac Krasińskich. Wydarzenie zakończy się o godzinie 16:30.

Sobota, 4 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka rozpoczną się na Pradze-Północ. W godzinach 7:30-8:00, zaplanowana została pielgrzymka ze strażnicy przy Marcinkowskiego 2 ulicami: Jagiellońską, Kłopotowskiego, Sierakowskiego i Floriańską do katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Centralne Obchody Dnia Strażaka i Promocja Oficerów Państwowej Straży Pożarnej odbędą się na placu Piłsudskiego. Przed ich rozpoczęciem, w godzinach 10:20-10:40, a także po ich zakończeniu, w godzinach 12:45-13:00, strażackie pododdziały uroczyście przemaszerują ulicą Wierzbową. W tym czasie przejazd tamtędy będzie niemożliwy.

Zmiany w komunikacji i utrudnienia

Przez cały weekend majowy, w miejscach utrudnień w ruchu drogowym autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na najbliższe przejezdne ulice. Więcej informacji o zmianach i utrudnieniach w komunikacji miejskiej na portalu WTP.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl.

Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

