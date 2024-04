Warszawskie Linie Turystyczne ruszają w majówkę. Co przygotowano? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 27.04.2024 15:44 W środę 1 maja na ulice stolicy powrócą zabytkowe autobusy i tramwaje. Dwa brzegi Wisły połączą promy, a nad Zegrze popłynie statek Zefir. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, jakie propozycje przygotowano na 16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych.

16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych (autor: wtp.waw.pl)

Promy przez Wisłę, zabytkowe autobusy i tramwaje oraz kolejka wąskotorowa. W majówkę rusza 16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Będziemy mogli skorzystać m.in. z trzech bezpłatnych promów.

Słonka popłynie z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępę (plaża), Pliszka z mostu Poniatowskiego (nabrzeże) na Stadion Narodowy (plaża) i Wilga z Podzamcze Fontanny (pomost pływający) do zoo (plaża).

Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 22 września. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie. Promami można podróżować bezpłatnie.

Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska informuje, że na pokład można zabrać pupila oraz rower.

— Będą promy wyposażone w stojaki rowerowe, dodatkowo z atrakcji wodnych rusza również statek do Serocka. Jest to płatna atrakcja, należy kupić bilet. Jest to wyprawa całodzienna, płyniemy do Serocka, czyli troszkę wyrywamy się z naszej pięknej Warszawy. Tam mamy dwie godziny na plażowanie i później powrót, około godziny 18:00 przypływamy do Żerania — mówi Strzegowska.

Całodzienny rejs statkiem Zefir do Serocka w tym sezonie podróż rozpoczyna z przystani przy Żeraniu. Dalej statek płynie Kanałem Żerańskim. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. W drodze do Serocka statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 r. wysadzonego przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 r. W Serocku wycieczkowicze mają około dwugodzinną przerwę na spacer czy odpoczynek na plaży.

Zefir zabiera na pokład 98 pasażerów. Każdy ma zagwarantowane zadaszone miejsce siedzące z dostępem do stolika. Na statku jest grill i bufet z ciepłymi i zimnymi napojami.

Podróż zabytkowym taborem

Jak dodaje Strzegowska, w ramach atrakcji zaplanowano również przewozy zabytkowymi taborami.

— Autobusowym i tramwajowym i jedną z naszych nowszych atrakcji, cieszącą się od kilku lat dużym zainteresowaniem i popularnością, czyli przejazd Wąskotorową Kolejką Piaseczyńską, gdzie również jest możliwość skorzystania z dojazdu autobusem linii 51 z centrum miasta, lub bezpośredni dojazd do Piaseczna — informuje Strzegowska.

1 maja i w każdą kolejną sobotę, wczesnym popołudniem, ze stacji w Piasecznie wyjedzie zabytkowa kolejka wąskotorowa. Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30., przez Głosków, Runów i Złotokłos dociera do Tarczyna.

W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie peron jest tuż przy leśnej polanie. Tu pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, poleniuchować na trawie lub zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie wynosi około cztery godziny.

„Celem jest podróż”

Michał Duraj z Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej zaznacza, że samym celem jest tutaj podróż, a nie destynacja.

— Jest okazja, żeby poczuć klimat starej kolei. Jedziemy po to, żeby jechać, czyli nie spieszymy się nigdzie. Ten pociąg snuje się powoli przez podwarszawskie miejscowości, a gdy z nich wyjedziemy, to wjeżdżamy a lasy i pola — zachęca Duraj.

Taryfę Kolei Wąskotorowej można znaleźć na stronie kolejka-piaseczno.pl.

Do tej pory z atrakcji Warszawskich Linii Turystycznych skorzystało blisko 2 miliony osób.

Zabytkowe pojazdy na stołecznych ulicach

Od 1 maja na torowiska wyjadą również zabytkowe tramwaje linii 36 i T, a po stołecznych ulicach jeździły będą – na linii 100 – zabytkowe ikarusy i słynny jelcz – „ogórek”.

Linia 36 jest obsługiwana zabytkowymi tramwajami 13N „parówkami” i jeszcze kursującymi 105Na „akwariami”.

Tramwaj ruszy z placu Narutowicza, minie Stację Filtrów i budynek Najwyższej Izby Kontroli, Politechnikę Warszawską, plac Zbawiciela, przejedzie przez MDM i plac Bankowy. Na Żoliborzu trasa prowadzi przez zielone torowisko na ulicy Mickiewicza i dalej, za placem Wilsona do pętli Marymont.

Linia 36 kursować będzie od 1 maja do 22 września, w dni wolne od pracy. W wakacje (od 22 czerwca do 1 września) linia kursować będzie codziennie. Obsługują ja tramwaje wysokopodłogowe.

Z kolei w wakacje na tory wyjadą klasyczne drewniane wagony linii T. Kursować będą w soboty, niedziele i w święta od 22 czerwca do 1 września i dodatkowo 16 sierpnia. Obsłużą ją dwie brygady zabytkowych tramwajów klasycznych – obie z brygadą konduktorską na pokładzie. Tramwaje linii są wysokopodłogowe.

W sezonie wakacyjnym na linię T wyjeżdżają zabytkowe tramwaje z lat 40. i 50. Oczekujący na przystanku mogą trafić m.in. na tzw. berlinki. Wagony zaprojektowane specjalnie dla Warszawy zostały wywiezione do Berlina podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu odzyskano je i sprowadzono do stolicy. Na trasie spotkamy również tramwaje generacji N. Najstarszy z nich obsługiwał linię 30 uruchomioną wraz z otwarciem Trasy W-Z w 1949 r.

Pasażerowie z okien tramwaju mogą zobaczyć wiele ważnych dla historii Warszawy i Polski budynków, jak również panoramę miasta z dwóch mostów. Dworzec Centralny, Rotunda, Muzeum Narodowe, Stadion Narodowy, Stare Miasto i Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa.

„Tetka” kursować będzie w pętli: pl. Narutowicza, Grójecka, Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, al. Zieleniecka, Targowa, Trasa W-Z, Marszałkowska, Nowowiejska, Filtrowa do pętli pl. Narutowicza. Wybrane kursy odbywają się na trasie wydłużonej do lub z pętli Banacha.

Ikarusem po Warszawie

Na stołeczne ulice wyjadą też kultowe jelcze i ikarusy. Obsłużą one linię 100. Będzie ona kursować od 1 maja do 22 września w weekendy i święta oraz dodatkowo 2 i 31 maja oraz 16 sierpnia – co 45 minut. Linię obsługują autobusy wysokopodłogowe.

„Setka" będzie kursowała w pętli: Dw. Centralny, E. Plater, Świętokrzyska, Prosta, Towarowa, Okopowa, Anielewicza, Świętojerska, Bonifraterska, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Targowa, Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Zajęcza, Topiel, Kruczkowskiego, Książęca, Al. Ujazdowskie, Bagatela, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie do Dworca Centralnego.

„Autobusy linii 100 zaczynają i kończą trasę na przystanku Dw. Centralny 22 – w trzeciej alejce od budynku dworca w stronę centrum handlowym” – poinformował ZTM.

Czytaj też: Będzie nowa nawierzchnia dookoła placu Teatralnego [UTRUDNIENIA]