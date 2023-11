Święto Niepodległości w stolicy. Utrudnienia drogowe i zmiany w komunikacji [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 10.11.2023 19:41 W sobotę 11 listopada należy spodziewać się dużych utrudnień komunikacyjnych w Warszawie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w całej stolicy odbywać się będą liczne uroczyste, kulturalne i sportowe wydarzenia. Poszczególne ulice będą zamykane, a komunikacja miejska pojedzie objazdami. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego podkreśla, że tego dnia najlepiej jest wybrać metro.

Duże utrudnienia komunikacyjne 11 listopada w Warszawie (autor: Miasto Stołeczne Warszawa / X)

Na Święto Niepodległości zaplanowano 13 zgromadzeń w Stolicy. Z tego względu, należy się spodziewać utrudnień drogowych. Poszczególne ulice będą zamknięte, między innymi z powodu biegu niepodległości czy corocznego marszu.

Dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska podkreśla, że najlepiej jest wybrać metro.

— Linia M1 będzie kursowała tego dnia w częstotliwości co 4 minuty, linia M2 w częstotliwości co 5 minut. Również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i pociągi Kolei Mazowieckich dowiozą warszawiaków i gości, którzy przyjadą tego dnia do Warszawy bezpiecznie i na pewno bez utrudnień w ruchu — oznajmia Strzegowska.

Autobusy i tramwaje na objazdach?

Wiele linii tramwajowych i autobusowych pojedzie objazdami. Dyrektor ZTM dodaje, że niektóre połączenia zostaną zawieszone.

— Tutaj mamy na myśli 20 i 73. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu tego dnia również dwóch linii autobusowych, czyli linii 126 i 160. Pozostałe linie operacyjnie będziemy kierować na objazdy dostępnymi ciągami komunikacyjnymi — wymienia Strzegowska.

Zgromadzenia publiczne i przemarsze

W Narodowe Święto Niepodległości odbędą się także liczne zgromadzenia i przemarsze. Oto wydarzenia, które 11 listopada mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym:

w godzinach 8:00-14:00 teren przed PKiN, od strony południowej, między ulicami Złotą, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi i Marszałkowską;

w godzinach 8:00-18:00 przy ulicy Emilii Plater, między ulicą Złotą a Świętokrzyską – strona północ;

w godzinach 12:00-13:30 zgromadzenie na placu Weteranów 1863 r., a następnie przemarsz aleją „Solidarności” i ulicami: Targową, 11 listopada, Ratuszową, Namysłowską, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków na plac Hallera;

w godzinach 14:00-16:00 zgromadzenie przy Walcowniczej połączone z przemarszem tą ulicą do Bystrzyckiej,

w godzinach 14:00-17:00 zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej, a następnie przemarsz ulicami: Puławską, przez plac Zbawiciela, Marszałkowską, przez plac Konstytucji i dalej ulicami Piękną, Alejami Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży;

w godz. 14:00-19:00 zgromadzenie na rondzie Dmowskiego i przemarsz Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

⚠ Przypominamy, że jutro będzie się działo. Będziemy prowadzili też relację ze zmian w komunikacji. Śledźcie nas na stronie WTP, Facebooku i Twitterze.



ℹ Planowane zmiany dla WTP ➡ https://t.co/LjohIwcx8x pic.twitter.com/PpsVRcbpRM — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) November 10, 2023

Jak poruszać się po Warszawie?

Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami na trasach uroczystości, zgromadzeń, przemarszów i 33. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu. Ratusz przypomina, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM.

Nie będą kursowały tramwaje linii 22 i 73 oraz autobusy linii 126 i 160. Tego dnia autobusy linii 178 pojadą między osiedlem Skorosze a rondem I. Daszyńskiego, 518 między Nowodworami a Metrem Marymont. Autobusy linii 520 będą kursowały między Marysinem a Pomnikiem Lotnika a 521 między Falenicą a rondem Wiatraczna.

Autobusy linii dziennych, kursujące Alejami Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską, pojadą trasami objazdowymi już od początku kursowania. Na trasy objazdowe będą kierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 35 oraz autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 222, 409, 500, 503, 507, 517, 519, 522, 525, N12, N13, N46, N62, N63.

Zmiany w komunikacji — relacja na żywo

Tego dnia na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo z wprowadzanych zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów WTP.

Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowało kilkunastu informatorów. W mieście rozlokowanych zostanie kilkadziesiąt posterunków nadzoru ruchu.

Szczegóły zmian w ruchu na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zostawić auto w domu?

Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne.

Czasowego wstrzymania ruchu należy spodziewać się m.in. na ulicy Marszałkowskiej od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej; w Alejach Jerozolimskich oraz na moście i w alei Poniatowskiego na odcinku od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona; na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; na Wisłostradzie od ulicy Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego (w związku z przejściem uczestników Marszu Niepodległości).

Śledźcie jutro w mediach społecznościowych i na stronie https://t.co/1ikVOPLSp6 naszą relację na żywo z wydarzeń 11 listopada 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/4rgp1MTRtY — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) November 10, 2023

Uroczysta Zmiana Warty

Główne wydarzenia o charakterze państwowym, m.in. uroczysta zmiana warty, odbędą się na placu Piłsudskiego. 11 listopada, przez cały dzień będą wyłączone z parkowania:

parking na placu Małachowskiego; parking na placu Teatralnym; parking przed Hotelem Raffles Europejskim; ulica Tokarzewskiego-Karaszewicza, wraz z parkingiem przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa;ulica Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej; ulica Ossolińskich; ulica Wierzbowa; ulica Moliera; ulica Focha; ulica Fredry.

Ponadto, w godzinach 10:00-14:00, będą zamknięte ulice: plac Piłsudskiego; Tokarzewskiego-Karaszewicza; Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej; Wierzbowa; Ossolińskich; Moliera; Focha; Fredry.

Czasowo ruch zostanie wstrzymany także:

w godzinach 11:20-11:40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych na trasie z placu Teatralnego, ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich na plac Piłsudskiego;

w godzinach 13:10-13:00 podczas przemarszu pododdziałów z placu Piłsudskiego, ulicą Focha i Moliera na plac Teatralny.

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu

Na Krakowskim Przedmieściu na spacerowiczów i gości będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. By zorganizować koncerty, warsztaty i inne wydarzenia ulica, w godzinach 14:00-20:00, będzie wyłączona z ruchu od ulicy Nowy Świat do Trębackiej.

W związku z uroczystościami na placu Piłsudskiego oraz zamknięciem fragmentu Krakowskiego Przedmieścia, od około godziny 10:00 do 14:00, objazdami będą kursowały autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

33. Bieg Niepodległości

Tysiące zawodników, jak co roku, uczci narodowe święto na sportowo. Punktualnie o godzinie 11:11 wystartuje 33. Bieg Niepodległości.

W związku z organizacją wydarzenie przez kilka godzin zamknięte będą ulice: aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego i aleja Niepodległości od ronda „Radosława” do Rakowieckiej.

W czasie zawodów kierowcy nie będą mogli także przeciąć trasy biegu aleją „Solidarności”, Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, Koszykową i Stefana Batorego.

Najbliższy weekend upłynie pod sztandarem obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbędzie się wiele dzielnicowych inicjatyw upamiętniających wydarzenia 11 listopada 1918 roku. I nie tylko! #StolicaWolnegoCzasu https://t.co/n8zhH75OON pic.twitter.com/jKdiuAXmDF — Warszawa (@warszawa) November 10, 2023

Motocykliści przejadą w dwóch paradach

Narodowe Święto Niepodległości w swoim stylu uczczą także sympatycy motocykli. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. Pierwszy – Motocyklowa Parada Niepodległości – rozpocznie się o godzinie 11:00 w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd miłośnicy jednośladów wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, przez rondo Tybetu, Kasprzaka, Ordona, Wolską, Połczyńską, aleją Obrońców Grodna, przez rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarską, Solec, Trasą Łazienkowską, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika marszałka Piłsudskiego.

Z kolei o godzinie 12:00 w Sulejówku spotkają się uczestnicy MotoParady Niepodległości. Do Warszawy wjadą ulicą Armii Krajowej (od strony Sulejówka), a dalej ulicami: Niemcewicza, Wspólną, Korkową, Stepową, Okularową, Marsa, przez rondo Mościckiego, Płowiecką, Grochowską, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Ratuszową, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Dobrą, Tamka, Kruczkowskiego, Książęcą, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Płaskowickiej, Sójki. Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Przejazdy motocykli mogą powodować czasowe wstrzymania ruchu na trasie przejazdu, a także na drogach poprzecznych.

