Bezpieczeństwo podczas Święta Niepodległości. Warszawskie służby są przygotowane Miłosz Kuter 09.11.2023 22:26 Warszawskie służby są przygotowane do Święta Niepodległości pod względem bezpieczeństwa. Na ten dzień w stolicy zaplanowano 13 zgromadzeń. Największym z nich będzie jak co roku Marsz Niepodległości. Obserwacje poprowadzą delegaci wybrani przez miasto oraz miejski monitoring. — Mamy odpowiednią ilość naszych obserwatorów — oznajmił wiceprezydent Warszawy.

Będzie bezpiecznie podczas Święta Niepodległości? (autor: Policja/X)

W sobotę 11 listopada zaplanowano w stolicy trzynaście zgromadzeń. Największym będzie jak co roku Marsz Niepodległości.

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek przekazał, ze obserwacje będzie prowadził miejski monitoring oraz delegaci wybrani przez miasto.

— Mamy odpowiednią ilość naszych obserwatorów. Jeżeli zajdzie taka konieczność, jeżeli będą incydenty, które zdecydowanie będą zagrażały bezpieczeństwu uczestników, to oczywiście w skrajnych wypadkach może dojść do rozwiązania takiego marszu — oznajmił Bratek.

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki podkreślił, że organizator marszu w tym roku nie zapewnił odpowiedniej liczby obsługi.

— Wartość służby porządkowej organizatora to będzie wartość zbliżona do trzystu. A pamiętamy z lat ubiegłych, że zawsze ta wartość była około trzykrotnie większa, więc jest to dla nas informacja niepokojąca, bo te siły porządkowe organizatora mają również istotny wpływ na prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zgromadzenia — przekazał Domaradzki.

W związku z odbywającymi się wydarzeniami na ulicach Warszawy będą duże utrudnienia w ruchu. Szczegóły zmian dostępne na stronie internetowej urzędu miasta.

Czytaj też: Spór o budynek przy Kieleckiej. R. Trzaskowski: Stało się to sprawą polityczną