Będzie bezpieczniej 11 listopada w stolicy? Rafał Trzaskowski zwrócił się do policji

#11listopada - Święto Niepodległości to dzień niezwykle ważny dla nas wszystkich. Jak co roku w stolicy odbędą się uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym. W związku z aktualną niestabilną sytuacją na świecie, zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji o zapewnienie… pic.twitter.com/me5xu0swn3