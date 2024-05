Zmiany w komunikacji w Noc Muzeów. Wydłużone kursy i linie muzealne [ROZKŁAD] RDC 18.05.2024 14:29 Dziś jubileuszowa 20. Noc Muzeów w Warszawie. Z tej okazji Warszawski Transport Publiczny wydłuży kursy komunikacji miejskiej, a na stołecznych ulicach pojawią się specjalne linie muzealne. Rozpoczną kursowanie po godz. 18:00, a główny punkt przesiadkowy znajdzie się przy ul. Emilii Plater.

Noc Muzeów po raz 20. w Warszawie (autor: WTP)

Dzisiaj stolica będzie świętować XX Noc Muzeów. Na zwiedzających będzie czekało 312 instytucji, które przygotowały 336 wydarzeń, większość specjalnie na tę noc. Z tej okazji Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował dłużej, a na ulice Warszawy wyjadą specjalne linie.

Metro, tramwaje i autobusy

Kursowanie linii metra M1 i M2 będzie wydłużone do godz. 2.30. Do godz. 1.00. kursowanie z częstotliwością co 7,5 minut, a po godz. 1.00 co 15 minut;

Kursowanie linii tramwajowych: 2, 4, 9, 11, 26 i 33 wydłużone do ok. godz. 2:30 (ostatnie odjazdy z centrum ok. godz. 2.00). Odjazdy co ok. 10-15 minut.

Po godz. 23.00 kursowanie linii 4, 9, 11, 26 i 33 na trasach zmienionych:

4 - WYŚCIGI – RATUSZOWA-ZOO

9 - P+R AL. KRAKOWSKA – WIATRACZNA

11 - SIELCE – CM. WOLSKI

26 - WIATRACZNA - … - Powstańców Śląskich – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA

33 - METRO MŁOCINY - … - Rakowiecka – Boboli – Wołoska – WORONICZA

Kursowanie autobusów linii: 111, 116, 180, 190, 517 i 527 wydłużone do ok. godz. 2.30 (ostatnie odjazdy z centrum ok. godz. 2:00). Od 19.00 - 1.30 z częstotliwością co ok. 10 minut, a od godz. 1.30 co ok. 15 minut.

Autobusy nocne: N13, N24, N25 i N32 kursują do godz. 2:30 ze zwiększoną częstotliwością

Specjalne linie muzealne

Tradycyjnie już, na stołeczne ulice i torowiska wyjadą specjalne autobusy i tramwaje, które dowiozą chętnych do najpopularniejszych atrakcji. Przejazd nimi będzie bezpłatny, a poznać je można po oznaczeniach literowych: A, B, C, D, E, F, M, P i R. Rozpoczną kursowanie po godz. 18:00, a główny punkt przesiadkowy znajdzie się przy ul. Emilii Plater.

Rozmieszczenie przystanków linii muzealnych przy ul. E. Plater: wschodnia strona ulicy: stanowisko 02: linie D i E, stanowisko 58: linie A i R, zachodnia strona ulicy: stanowisko 03: linie B, C, i F.

Zabytkowe autobusy można będzie spotkać na trzech liniach – A (na wystawę tramwajową na pl. G. Narutowicza), P (z Metra Wilanowska do Piaseczna i do kolejki wąskotorowej) oraz R (dojazd na zwiedzanie zajezdni autobusowej „Stalowa”).

