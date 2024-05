Radio dla Ciebie na Nocy Muzeów. Już jutro wyjątkowe audycje specjalne [SPRAWDŹ] RDC 17.05.2024 19:41 Zapraszamy na audycje specjalne Radia dla Ciebie nadawane podczas Nocy Muzeów. Już jutro Piotr Majewski i Nula Stankiewicz porozmawiają z gośćmi w plenerowym studiu w Łazienkach Królewskich. Miłosz Kuter odwiedzi Legia Training Center, które po raz pierwszy otwiera się dla zwiedzających. Z kolei Cyryl Skiba zajrzy za kulisy sceny Teatru Ateneum.

Noc Muzeów w Warszawie (autor: Marta Ejsmont/Muzeum Sztuki Nowoczesnej/FB)

Specjalny program w Radiu dla Ciebie z okazji Nocy Muzeów. W plenerowym studiu w Łazienkach Królewskich Piotr Majewski i Nula Stankiewicz będą rozmawiać ze swoimi gośćmi m.in. o historii Łazienek w XVIII wieku i przygotowanych wystawach.

— Już od godziny 18 do 23 będzie czynne nasze studio, z którego będziemy opowiadać Państwu o tym wszystkim, co się dzieje, a dziać się będzie bardzo dużo. Atrakcji przewidzianych jest mnóstwo, bo i dla najmłodszych i dla dorosłych, których zaskoczą atrakcje i piękno Łazienek Królewskich po zmroku — zaprasza Piotr Majewski.

Radio dla Ciebie z Łazienek Królewskich będzie nadawało od godziny 18:35.

18:35 Łazienki Królewskie | Piotr Majewski

Hanna Polańska - kuratorka zbiorów hipologicznych, kustosz w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (oddział MŁK) opowie o Stajniach Kubickiego, Powozowni i ew. Królewskiej Manufakturze Tkackiej

19:35 Łazienki Królewskie | Piotr Majewski

Dorota Stelmaszczyk-Szwed – kierowniczka Działu edukacji, także specjalistka ds. dostępności i edukatorka opowie o działaniach edukacyjnych podczas Nocy Muzeów i nie tylko

21:35 Łazienki Królewskie | Nula Stankiewicz

dr Piotr Skowroński – Kierownik Działu Sztuki, kurator wystawy czasowej »Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego« opowie o Łazienkach w XVIII w.

22:10 Łazienki Królewskie | Nula Stankiewicz

dr Kamil Frejlich – Kierownik Działu Badań Naukowych, kurator wystawy czasowej »Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego« opowie o wystawie

22:35 Łazienki Królewskie | Nula Stankiewicz

dr Marianna Otmianowska – Dyrektorka Muzeum, na koniec jako crème de la crème J opowie o wszystkich aktywnościach w Łazienkach podczas Nocy Muzeów, o tym co się aktualnie u nas dzieje i jakie są plany na najbliższą przyszłość

Noc Muzeów z RDC w Legia Training Center

Radio dla Ciebie odwiedzi podczas Nocy Muzeów Legia Training Center — które po raz pierwszy otwiera się dla zwiedzających. To najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowej i drugi dom Legii Warszawa.

Na miejscu będzie nasz reporter Miłosz Kuter, którego usłyszymy na antenie o:

13:45 Legia Training Center | dr hab. Piotr Żmijewski | kierownik LegiaLAB

o badaniach sportowców w LTC, naszym wyjątkowym centrum badawczym i projektach naukowych

15:10 Legia Training Center | Maciej Strożek | dyrektor Liceum i Bursy w LTC

o tym, jak zapewniamy edukację młodym talentom, jak wygląda rekrutacja i na jakie wartości kładziemy nacisk

18:09 Legia Training Center | Tomasz Zahorski | prezes Zarządu LTC

o tym, czym jest LTC, jakie mamy założenia i jak powstało

19:10 Legia Training Center | Jakub Myszkorowski | Head of Development Projects LTC | Tomasz Sokołowski

o wydarzeniach w LTC, ofercie dla kibiców i działaniach edukacyjnych

21:10 Legia Training Center | Jakub Myszkorowski | Head of Development Projects LTC

podsumowanie wydarzenia, plany na kolejny rok

W Legia Training Center znajduje się nowoczesne laboratorium medyczne, osiem pełnowymiarowych boisk i sale lekcyjne dla młodszych zawodników – to wszystko i wiele więcej zobaczą zwiedzający.

— Legia Training Center to nie tylko osiem pełnowymiarowych boisk. To także to wszystko, co dzieje się w środku budynku na przykład rehabilitacja, która przebiega między innymi na basenie i w strefie SPA, czy możliwość treningu na hali sportowej — mówi Jakub Myszkorowski z Legia Training Center.

Istotnym elementem ośrodka jest Legia Lab, czyli nowoczesne laboratorium medyczne.

— To nasz ośrodek badawczo rozwojowy. Legia Lab pozwala nam na to, abyśmy na miejscu byli w stanie sprawdzić stopień zmęczenia, przygotowania, podatności na uraz i odpowiednio dostosować trening zawodników — tłumaczy Myszkorowski.

Legia Training Center znajduje się w podwarszawskich Książenicach. W sobotę otwarte od 16:00 do 22:00. Wejście jest bezpłatne.

RDC z Teatru Ateneum

Podczas Nocy Muzeów w Radiu dla Ciebie zajrzymy za kulisy sceny i poznamy różne zakamarki modernistycznego budynku na stołecznym Powiślu.

To propozycja nie tylko dla bywalców legendarnego teatru, ale przede wszystkim dla miłośników architektury.

O godzinie 15:35 specjalna relacja Cyryla Skiby prosto z teatru.

— Jest m.in. wystawa poświęcona wieloletniemu dyrektorowi sceny Gustawowi Holoubkowi — mówi jej kuratorka Aneta Kielak-Dudzik. — Wystawa „Gustaw Czarodziej” jest to ekspozycja, którą przygotowaliśmy z okazji stulecia urodzin Gustawa Holoubka. Nasi widzowie mogą ekspozycję oglądać we foyer Ateneum — dodaje kuratorka.

Zwiedzanie Teatru Ateneum w ramach nocy muzeów w sobotę o 22:00, 23:00 i o północy.

