Dzisiaj Metallica zagra na PGE Narodowym. Dojazd na koncert i utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 07.07.2024 13:51 Dzisiaj na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi zespół Metallica. To drugi koncert w tym tygodniu. Pierwsze utrudnienia mogą się rozpocząć ok. godz. 17:00, gdy czasowo ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę.

Metallica na PGE. Jak dojechać na koncert? (autor: PGE Narodowy/FB)

Dzisiaj odbędzie się drugi koncert Metaliki w Warszawie. Pierwszy odbył się w piątek 5 lipca.

Koncerty na PGE Narodowym to część światowej trasy Metalliki pod nazwą M72. Mistrzowie heavy metalu zapowiadają, że w czasie każdego z wieczorów zagrają różne utwory, a na scenie towarzyszyć im będą inne zespoły supportujące.

Na PGE Narodowy fani najłatwiej dojadą metrem. Przy błoniach stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy.

Dojazd na koncert Metaliki

Przed koncertem, o godzinie 17:00, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21:00 będą wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego – objazdami pojadą autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką. Z kolei autobusy E-1 nie dojadą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, ale Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i nim do stacji Centrum Nauki Kopernik.

Po koncercie

Po zakończeniu widowiska, około godziny 23:00, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku zamknięcia mostu – na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna, alejami Zieleniecką i Waszyngtona.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Z kolei autobusy linii 146 i 147 – jadące w kierunku Dworca Wschodniego – nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto aleją Zieleniecką. W stronę Falenicy lub Starej Miłosnej zawrócą na Targowej w stronę alei Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Jak wrócić z koncertu na PGE Narodowym?

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Z kolei składy linii 26 z alei Zielenieckiej pojadą w kierunku Metra Młociny.

Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Pociągi w kierunku Bemowa będą częściej podjeżdżały na stację.

Szczegółowe informacje dotyczące kursowania komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

