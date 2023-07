Harry Styles na PGE Narodowym. Zmiany w komunikacji i utrudnienia w ruchu RDC 02.07.2023 14:08 W niedzielę 2 lipca na PGE Narodowym wystąpi Harry Styles. Na stadion najszybciej będzie można dojechać Warszawskim Transportem Publicznym. Po zakończeniu imprezy sprawny powrót do domu zapewni metro oraz autobusy i tramwaje, które będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością. O godzinie 17:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę.

Utrudnienia w ruchu w związku z koncertem na PGE Narodowym (autor: PGE Narodowy/Twitter)

W drodze na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro. Na koncerty można także dojechać tramwajami i autobusami WTP. Pociągi na drugiej linii metra będą podjeżdżały na stacje z częstotliwością ok. 3-4 min. Dojazd do stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion z kierunku wschodniego zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

O godzinie 17:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 21:00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i gen. Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Bez zmian będą tu kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 17:00 do zakończenia rozwozu uczestników, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Komunikacja i ruch drogowy po koncercie

Po zakończeniu koncertu sprawny powrót do domu zapewni komunikacja miejska. Trzeba jednak pamiętać, że ok. godz. 22:30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Tramwaje linii 7, 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze 9 i 24 na pętli Ratuszowa-Zoo; natomiast „siódemka” pojedzie al. Waszyngtona na rondo Wiatraczna. Tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. S. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna, al. Zieleniecka, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Linia zastępcza

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Książęca, Ludna, Solec, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po koncercie uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509, które dowiozą na Winnicę (z przystanku Rondo Waszyngtona 04) i na Gocław (z przystanku Rondo Waszyngtona 03). Częściej będą kursowały pociągi drugiej linii metra w kierunku stacji Trocka i Bemowo.

Dodatkowe tramwaje linii 9 i 26 wyjadą na krótszą trasę. Linia 9 z Gocławka, al. Waszyngtona, al. Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo. Linia 26 - Al. Zieleniecka, Targowa do Metra Młociny.

