Prawie sto osób zginęło na polskich drogach od początku wakacji RDC 06.07.2024 13:32 96 osób zginęło na polskich drogach od początku wakacji. Jak podała Komenda Główna Policji, od 21 czerwca zanotowano 1033 wypadki drogowe, rannych zostało 1159 osób. Zatrzymano też ponad 3,8 tysiąca nietrzeźwych kierowców.

Kontrole drogowe na drogach (autor: Polska Policja/X)

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od początku wakacji, czyli od 21 czerwca, doszło do 1033 wypadków drogowych. To więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (974), jednak mniej niż w roku 2022 (1092).

W tym czasie zanotowano 96 ofiar śmiertelnych wypadków, 1159 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 3826 nietrzeźwych kierujących; 1043 osobom zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Dla porównania, w 2023 w tym samym okresie zginęło 85 osób, a 1144 zostało rannych, a dwa lata temu zanotowano 88 ofiar śmiertelnych i 1310 rannych.

Bezpieczeństwo na drogach

21 czerwca ruszyła szósta edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą „Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024”. Jest ona aktualizowana przez całe wakacje.

Prezentowana jest tam liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z lokalizacją i ogólną informacją dotyczącą liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia. Prezentowane są zarówno dane z ostatniej doby (migające punkty), jak i od początku wakacji (czarne punkty).

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że to właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych.

W 2023 r. podczas wakacji policja odnotowała 4 945 wypadków drogowych, w których zginęło 468 osób, a 5 777 osób zostało rannych. Dla porównania rok wcześniej doszło do 4 921 wypadków, w których zanotowano 423 ofiary śmiertelne oraz 5 874 rannych.

