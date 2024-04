Prace drogowe na Woli podczas majówki. Utrudnienia, objazdy i zmiany w komunikacji RDC 30.04.2024 16:48 Tramwajarze z Kasprzaka ostatnie utrudnienia w ruchu zaplanowali na majówkę. Razem z warszawskimi drogowcami w weekend, od 1 do 5 maja ułożą nowy asfalt na rondzie Tybetu i ulicy Kasprzaka. Kierowcy i komunikacja miejska pojadą objazdami — poinformował stołeczny ratusz.

W majówkę drogowcy wyremontują rondo Tybetu i część Kasprzaka (autor: Panek, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Prace rozpoczną się w nocy z wtorku na środę, z 30 kwietnia na 1 maja, i zakończą się w niedzielę, 5 maja, nad ranem. Tramwajarze ułożą nową nawierzchnię na rondzie Tybetu i skrzyżowaniu Ordona z Kasprzaka. Wspólnie z nimi Zarząd Dróg Miejskich wyremontuje obie jezdnie Kasprzaka pomiędzy rondem a Ordona i jezdnię w stronę centrum – od Wolskiej do Ordona.

Zamknięte będą: jezdnie ulic Wolskiej i Kasprzaka w kierunku centrum – od Goleszowskiej do Ordona, obie jezdnie Kasprzaka – od Ordona do Bema, ulica Ordona pomiędzy Wolską a Kasprzaka oraz rondo Tybetu.

Kierowcy nie przejadą przez skrzyżowanie alei Prymasa Tysiąclecia z Kasprzaka. Cały czas pozostaną otwarte wiadukty nad rondem Tybetu.

Jak ominąć utrudnienia?

Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Wolską i Płocką lub aleją Prymasa Tysiąclecia do Wolskiej albo Górczewskiej, a także Ordona, Jana Kazimierza i Sowińskiego. W czasie asfaltowania jezdni Kasprzaka na ulicy Jana Kazimierza zostaną wstrzymane prace, co pozwoli zmniejszyć plac budowy i poszerzyć drogę do sześciu metrów. W ten sposób, pomiędzy Gizów a Sowińskiego, zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu.

„Ponieważ tymczasowa nawierzchnia będzie z kruszywa kamiennego, prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności” - przekazali drogowcy.

Kierowcy z Wolskiej, od strony Bemowa, nie zjadą w Kasprzaka. Na skrzyżowaniu z Elekcyjną będą mieli zakaz skrętu w prawo w Ordona. Także dalej, na skrzyżowaniu z aleją Prymasa Tysiąclecia, nie skręcą w kierunku Dworca Zachodniego. Również jadący Wolską z centrum nie skręcą w lewo w aleję Prymasa Tysiąclecia ani w Ordona. U zbiegu z Elekcyjną i Ordona będą mogli za to zawrócić. Wyjazd z Elekcyjnej na Wolską będzie dwoma pasami – w lewo lub w prawo, a z Ordona – jednym w każdym kierunku.

Które jezdnie zamknięte?

Obie jezdnie ulicy Kasprzaka zostaną zamknięte za skrzyżowaniem z ulicą Bema. Już wcześniej, przed skrzyżowaniem z Płocką, jezdnia Kasprzaka w stronę Bemowa zostanie zwężona. Kierowcy pojadą prosto jednym pasem, a na skrzyżowaniu z Bema będą mieli osobne pasy do skrętu w lewo lub prawo. Dalej Kasprzaka zostanie zamknięta aż do Ordona. Połączenie z Kasprzaka straci ulica Grabowska – trzeba będzie skręcić w Tylną i wyjechać na Wolską.

Dolna jezdnia alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ochoty zostanie zamknięta od ulicy Wolskiej do ronda Tybetu. Jadący dołem od strony Górczewskiej będą musieli skręcić w Wolską. Jezdnia alei w kierunku Górczewskiej zostanie zamknięta od ulicy Parafialnej (za kładką dla pieszych). Kierowcy będą tu kierowani na wiadukt.

W miarę możliwości wykonawca umożliwi mieszkańcom osiedla Bliska Wola dojazd do domów zamkniętymi odcinkami ulic Ordona (od strony Jana Kazimierza) i Kasprzaka. Wyjazd z osiedla możliwy będzie tylko na aleję Prymasa Tysiąclecia.

Na fragmencie jezdni alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Górczewskiej, na dojeździe do stacji kontroli pojazdów, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zamknięte przejścia i utrudnienia dla pieszych

W czasie robót część przejść dla pieszych będzie węższa. W przypadku zamknięcia zebry – przejście pozostanie otwarte z drugiej strony ulicy. Natomiast na większości przejść, z uwagi na bezpieczeństwo, zamknięte zostaną przejazdy rowerowe.

W tych miejscach rowerzyści będą musieli zsiąść z roweru: u zbiegu Kasprzaka i Ordona – przekraczając ulicę Kasprzaka po obu stronach skrzyżowania oraz po północnej stronie ulicy Ordona, na rondzie Tybetu – na każdym przejeździe.

Zamknięta będzie też droga dla rowerów pomiędzy rondem a Bema. Po drugiej stronie zostanie wytyczony ciąg pieszo-rowerowy. Przejazdu rowerowego nie będzie też u zbiegu Wolskiej, Elekcyjnej i Ordona – przy przekraczaniu ulicy Ordona.

Zmiany w komunikacji miejskiej

„Trasa autobusów linii 105 jadących z Bemowa zostanie skrócona do Cmentarza Wolskiego. Linie 414 i Z-5 nie wyjadą na trasy” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy 197 pomiędzy Cmentarzem Wolskim a pętlą Koło będą jeździły częściej.

Linie 136, 167, 178, 184, 186, 523 i N43 kursujące aleją Prymasa Tysiąclecia przez rondo Tybetu przejadą nad skrzyżowaniem po wiaduktach, ominą więc przystanki PKP Wola na ulicach Wolskiej i Kasprzaka.

Autobusy 167 i 184 będą kursowały ulicą Górczewską, a 178 do ronda Daszyńskiego dojadą Alejami Jerozolimskimi oraz ulicami Niemcewicza, Grójecką i Towarową.

