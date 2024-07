Tymczasowe Miasteczko Handlowe na Marywilskiej 44 z opóźnieniem

Jesteśmy zmuszeni przesunąć termin wydawania kontenerów handlowych, a co za tym idzie termin otwarcia Tymczasowego Miasteczka Handlowego — poinformowały władze Marywilskiej 44 w wydanym komunikacie. Handel na miał ruszyć 3 sierpnia. Do pożaru hali doszło 12 maja. Spaliło się ok. 90 proc. budynku. Na miejscu funkcjonowało ok. 1400 punktów handlowych.