Budowa tramwaju na Kasprzaka na ostatniej prostej. Utrudnienia na wysokości ulicy Redutowej

Budowa trasy tramwajowej na ulicy Kasprzaka wychodzi na ostatnią prostą. Wśród prac, które zostały jeszcze do wykonania, jest między innymi ułożenie nowej nawierzchni na jezdniach. Na ulicy Wolskiej tramwajarze przeprowadzą te roboty w nadchodzący weekend, 21-22 października. Nitka w kierunku Bemowa zostanie zwężona do jednego pasa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Redutową do ulicy Sowińskiego.