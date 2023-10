Głosy kierowców wysłuchane. Po zasypaniu tunelu pod Marszałkowską powstanie lewoskręt Przemysław Paczkowski 19.10.2023 17:32 Władze Warszawy zapowiadają, że po zasypaniu tunelu pod Marszałkowską powstanie lewoskręt w ulice Sienkiewicza. Chodzi o podziemny przejazd, łączący ulicę Złotą z obecnie przebudowywanym placem Defilad. — Relacja lewoskrętna zostanie zachowana, to jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy są w tym rejonie — mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Głosy kierowców wysłuchane. Po zasypaniu tunelu pod Marszałkowską powstanie lewoskręt (autor: ZDM)

Stołeczny ratusz wysłuchał głosów kierowców. Po zasypaniu tunelu pod Marszałkowską, powstanie lewoskręt w ulicę Sienkiewicza — zapowiadają władze Warszawy. Chodzi o podziemny przejazd, łączący ulicę Złotą z obecnie przebudowywanym placem Defilad. Pomysł likwidacji tunelu spotkał się ze sprzeciwem kierowców.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oznajmia, że podjęto decyzję o stworzeniu rozwiązania dla kierowców.

— Relacja lewoskrętna zostanie zachowana, to jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy są w tym rejonie. Jest przygotowana organizacja ruchu w nowym projekcie, w taki sposób, żeby można było skręcić w ulice Sienkiewicza. Ona będzie w postaci lewoskrętu z ulicy Marszałkowskiej w ulice Sienkiewicza, za pomocą zawrotki, która będzie przed przejściem dla pieszych w osi ulicy Złotej — tłumaczy Olszewski.

Co powstanie w miejscu tunelu?

W miejscu tunelu powstanie podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe. Jak dodaje wiceprezydent Warszawy „przygotowujemy się do przetargu na wykonawcę”.

— My mamy dzisiaj zakończone prace projektowe, do takiego etapu, że są one po ostatnich uzgodnieniach, jeśli chodzi o ulice Zgody i Złotą. Zakładamy, że ten projekt będzie gotowy do realizacji w przyszłym roku — mówi Olszewski.

Prace związane z przebudową ulic Złotej i Zgody mają najprawdopodobniej ruszyć w wakacje przyszłego roku.

