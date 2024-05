Koniec z patoparkowaniem na Filtrowej. Jest przetarg na remont ulicy Adam Abramiuk 09.05.2024 21:12 Będą zmiany na ul. Filtrowej w Warszawie. Ma się tam pojawić więcej zieleni. Zostanie też uporządkowane parkowanie, które teraz jest dość problematyczne. – Dziś obowiązuje bardzo niewygodna organizacja ruchu z miejscami postojowymi na chodniku i dojazdem do nich również na chodniku – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Filtrowa do remontu (autor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)

Ulica Filtrowa w Warszawie zostanie przebudowana. Zmiany ogłoszone w przetargu obejmą odcinek między Raszyńską a pl. Narutowicza.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich tłumaczy, że miasto chce w ten sposób uporządkować parkowanie w tym miejscu.

– Dziś obowiązuje bardzo niewygodna organizacja ruchu z miejscami postojowymi na chodniku i dojazdem do nich również na chodniku, ponieważ od jezdni oddziela je torowisko tramwajowe. Auta jeżdżące po chodniku są po prostu niebezpieczne, a kierowcy w tym miejscu wbrew wszystkim przepisom wyjeżdżają przez torowisko i przejście dla pieszych – zauważa Jakub Dybalski.

Co więcej, kierowcy zniszczyli słupki wygradzające i nielegalnie wyjeżdżają z tego parkingu w stronę ul. Raszyńskiej przez torowisko i przejście dla pieszych. Biorąc to wszystko pod uwagę, likwidacja parkowania w tej części ul. Filtrowej – części, która do parkowania zwyczajnie nie jest przystosowana – jest konieczna.

– W ramach zmian wykonawca rozpłytuje część chodnika, na której dziś parkują auta. Zasadzi tam zieleń, w tym uzupełni szpaler drzew, a pozostałą część rozjeżdżonego chodnika wyremontuje – dodaje Dybalski.

Przetarg potrwa do 24 maja. Wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie prac.

