„To przejście tylko dla sportowców”. Światła na rondzie Sedlaczka zbyt krótkie? Mikołaj Cichocki 15.01.2024 08:19 Mieszkańcy Śródmieścia skarżą się na zbyt krótkie światła na rondzie Sedlaczka. Po przebudowie sygnalizacja dla pieszych sprawia, że trudno jest przejść na drugą stronę bez zatrzymywania się na wyspie. Problem dotyczy szczególnie przejścia od Domu Kultury w stronę ulicy Rozbrat.

4 Rondo Sedlaczka (autor: RDC)

Światła na rondzie Sedlaczka są zbyt krótkie? Tak uważają mieszkańcy warszawskiego Śródmieścia. Po otwarciu skrzyżowania sygnalizacja dla pieszych sprawia, że trudno jest przejść na drugą stronę na jednym cyklu.

Z pieszymi rozmawiał reporter Radia dla Ciebie Mikołaj Cichocki.

Rondo Sedlaczka zostało otwarte w grudniu po blisko dwóch latach przebudowy związanych z remontem Trasy Łazienkowskiej.

Wydłużenie sygnalizacji — zagrożenia

Tamás Dombi z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie tłumaczy, że wydłużenie sygnalizacji świetlnej dla pieszych mogłoby doprowadzić do utrudnień w ruchu drogowym w obrębie ronda.

— Wprowadzona organizacja ruchu teraz na rondzie Sedlaczka, jest taka sama, jaka była przed remontem. Obowiązuje od 2010 roku. Żeby umożliwić przejście przez wszystkie wloty, to trzeba byłoby wydłużyć te cykle, co by groziło tym, że podczas cyklu, ruch mogłyby być potencjalnie zablokowany na całym rondzie — mówi Dombi.

Zdaniem Dombiego wydłużyłoby to także czas oczekiwania pieszych na zielone światło.

Czytaj też: Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie w związku z feriami

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/DJ