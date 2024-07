Budowa linii tramwajowej oraz prace nad buspasem. Utrudnienia w Warszawie [SPRAWDŹ] RDC 26.07.2024 20:21 W piątek o godzinie 20:00 rozpoczęły się kolejne utrudnienia związane z budową linii tramwajowej na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tramwajarze budują przewiązki w pasie zieleni i poszerzają jezdnie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ulicą Szczęśliwicką. Również dzisiaj ruszą prace nad wytyczeniem buspasa na ul. Głębockiej. Od godziny 22:00 zwężona zostanie droga od ronda przy Trasie Toruńskiej do wjazdu na teren centrum handlowego.

Utrudnienia w Warszawie (autor: ZDM/Zdjęcie ilustracyjne)

Wykonawca tramwaju na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. rozpoczął przygotowania do przebudowy ciepłociągu pod jedną z nitek arterii. W piątek, 26 lipca, wieczorem wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Prace rozpoczęły się około godziny 20:00.

Tramwajarze budują przewiązki w pasie zieleni i poszerzają jezdnie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ulicą Szczęśliwicką. Prace prowadzone są na wysokości wjazdu na teren parku, przejścia dla pieszych oraz przy ulicy Szczęśliwickiej. W każdym z tych miejsc robotnicy zajmują pas dzielący i jeden pas ruchu. Zebra przy budynku nr 18 została zamknięta. Piesi kierowani są do sąsiedniego przejścia.

Wybudowanie przewiązek i poszerzeń pozwoli wdrożyć kolejne etapy czasowych organizacji ruchu niezbędne do rozpoczęcia przebudowy infrastruktury podziemnej. Plac budowy zajmie wtedy jedną z jezdni. Na drugiej kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.

Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad półtora kilometra długości. Jedna trzecia znajdzie się w tunelu – to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Aż 900 metrów torów będzie „zielonych”. Pokryte zostaną rozchodnikiem. Czas przejazdu z Grójeckiej do Dworca Zachodniego wyniesie zaledwie 5 minut, a z Metra Politechnika – kwadrans. Według szacunków rocznie z nowej trasy będzie korzystało ponad milion pasażerów. Po wybudowaniu wszystkich odcinków tramwaju do Wilanowa wygodne połączenie z drugim co do wielkości dworcem w Warszawie zyskają również mieszkańcy Woli i Bemowa.

Buspas na Głębockiej

Warszawscy drogowcy rozpoczynają wytyczanie buspasa na ulicy Głębockiej. Zaczną od przebudowy jezdni. Od piątku, 26 lipca, na ulicy będzie węziej.

Na jezdni w stronę Bródna buspas powstanie pomiędzy przystankiem CH Targówek 03 a ulicą Kondratowicza. W drugim kierunku zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborską i zakończy na wysokości przystanku CH Targówek 03. Na odcinkach z jednym pasem ruchu jezdnia zostanie poszerzona. Wykonawca na realizację zadania ma 120 dni i dodatkowe 40 na prace wykończeniowe poza jezdnią. Oprócz budowy buspasa wymieni nawierzchnię całego odcinka drogi. Więcej szczegółów można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

W piątek około godziny 22:00 drogowcy zwężą o jeden pas jezdnię Głębockiej od ronda przy Trasie Toruńskiej do wjazdu na teren centrum handlowego. Na rondzie będzie jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo. Dodatkowo wykonawca zajmie fragment skarpy w rejonie ulicy Przy Grodzisku i trawnik po nieparzystej stronie ulicy św. Wincentego od Malborskiej do Kondratowicza. Będzie tu prowadził prace przygotowawcze – miejscowe rozbiórki i przebudowę infrastruktury podziemnej.

W kolejnym etapie rozpocznie się budowa poszerzenia jezdni. Wówczas ulica św. Wincentego od Malborskiej do Kondratowicza zostanie zwężona. Kierowcy w każdym kierunku pojadą jednym pasem. Z ulicy św. Wincentego na osiedla po obu stronach drogi będzie skręt tylko w prawo.

Czytaj też: Tunel pod ulicą Marszałkowską zasypany. Drogowcy pracują nad zmianami